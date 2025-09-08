به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) _ ابنا _ به نقل از رسانه‌های محلی افغانستان، ساکنان دره مزار در استان کنر افغانستان می‌گویند که با گذشت چند روز از زمین‌لرزه‌های ویرانگر، هنوز هیچ نهادی حکومتی و یا سازمان‌های امدادی به یاری آنان نشتافته است.

در همین حال، سازمان ملل متحد اعلام کرده که از صندوق اضطراری خود ۱۰ میلیون دلار برای زلزله‌زدگان اختصاص داده است.

همچنین کشورهای مختلف کمک‌های مالی قابل توجهی وعده داده‌اند: چین ۷.۲ میلیون دلار، آلمان ۲.۵ میلیون دلار، انگلیس ۱.۳ میلیون دلار، اتحادیه اروپا ۱.۱ میلیون دلار، استرالیا و کره جنوبی مجموعاً دو میلیون دلار، ایرلند ۵۸۰ هزار دلار و ترکیه ۵۰۰ هزار دلار.

علاوه بر کمک‌های نقدی، شماری از کشورها نیز کمک‌های غیرنقدی شامل مواد غذایی، لوازم بهداشتی، چادر و دیگر اقلام ضروری ارسال کرده‌اند.

ایران، روسیه، قطر، امارات متحده عربی، پاکستان، ژاپن، قزاقستان، ترکمنستان، بنگلادش، ازبکستان، عربستان سعودی و هند بخشی از این کمک‌ها را از راه زمین، هوا و راه‌آهن به افغانستان رسانده‌اند.

علیرضا بیکدلی، سرپرست سفارت ایران در کابل، نیز اعلام کرده است که دومین محموله کمک‌های ایران شامل حدود ۵۰ تُن مواد غذایی، اقلام بهداشتی و پتو به افغانستان تحویل داده شده است.

با این حال، شماری از آسیب‌دیدگان نسبت به نرسیدن کمک‌ها به نیازمندان ابراز نگرانی کرده‌اند.

به گفته آنان، روند توزیع کمک‌ها کند بوده و بسیاری از خانواده‌های بی‌پناه همچنان بدون سرپناه و مواد اولیه به سر می‌برند.

از سوی دیگر، کمبود پزشک زن در استان کنر افغانستان مشکلات جدی برای زنان مجروح و آسیب‌دیده ایجاد کرده است؛ مسئله‌ای که بارها از سوی نهادهای بین‌المللی مورد هشدار قرار گرفته است.

در همین حال، گزارش‌ها نشان می‌دهد که ایالات متحده آمریکا_که زمانی در صدر کشورهای کمک‌کننده به افغانستان قرار داشت_تا کنون هیچ کمکی به زلزله‌زدگان تصویب نکرده است.

رویترز گزارش داده که با گذشت هفت روز از فاجعه، واشنگتن در تأمین کمک‌های بشردوستانه اقدامی نکرده و این عقب‌نشینی را ناشی از سیاست‌های دولت دونالد ترامپ در کاهش کمک‌های خارجی و تعطیلی برخی نهادهای امدادی دانسته است.

...

پایان پیام/