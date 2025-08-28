به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ به نقل از خبرگزاری شفقنا؛ پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، سازمان ملل متحد و نهادهای امدادرسان بارها از مداخلات این گروه، از جمله تلاش برای انحراف کمکها از مناطق شیعهنشین افغانستان به سایر مناطق، گزارش دادهاند.
دفتر هماهنگکننده کمکهای بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) در گزارش جدید خود که ماه جولای را پوشش میدهد، گفته است مداخلات در امور بشردوستانه ۱۴ درصد افزایش یافته و ۹۵ درصد آن از سوی طالبان صورت گرفته است.
بر اساس گزارش اوچا، این مداخلات سبب تعلیق موقت ۴۴ فعالیت بشردوستانه، توقف فعالیت یک مرکز درمانی و انتقال یک برنامه درمانی از یک منطقه به منطقهی دیگر شده است.
بیشترین مداخلات در مناطق مرکزی افغانستان ـ که عمدتاً ساکنان آن شیعیان هزاره هستند ـ ثبت شده است.
این نهاد سازمان ملل گفته است که ۳۰ مورد مداخله طالبان در مناطق شیعهنشین، ۲۱ مورد در مناطق شرقی و ۲۰ مورد در مناطق جنوبی به ثبت رسیده است.
اوچا افزوده است که مداخلات طالبان شامل ۸۹ مورد مداخله مستقیم در عملیاتهای بشردوستانه بوده است؛ از جمله درخواست فهرست کارمندان و دادههای حساس، مانعتراشی در اجرای برنامهها و جلوگیری از دریافت خدمات توسط زنان و دختران نیازمند.
سایر موارد نیز شامل دخالت در روندهای تدارکات و استخدام، تأخیر در امضای تفاهمنامهها، تحمیل پوشش اسلامی و الزام محرم مرد برای امدادگران زن و حتی تلاش برای دخالت در انتخاب دریافتکنندگان کمک بوده است.
در این گزارش آمده است طالبان در ماه جولای با ارسال مکتوبهای رسمی به شرکای بشردوستانه، خواستار دسترسی به اطلاعات حساس و جزئیات پروژههای جاری شدند؛ درخواستی که رد شد، اما نگرانیهای جدی نسبت به ایمنی و محرمانگی کارکنان و دریافتکنندگان کمک را برانگیخته است.
اوچا همچنین تاکید کرده است که محدودیتهای مرتبط با جنسیت یکی از بزرگترین موانع است و ۱۶ درصد مداخلات را شامل میشود.
این محدودیتها باعث تعلیق نُه فعالیت بشردوستانه در ماه جولای شد و بر برنامههای ویژه زنان و دختران اثر مستقیم گذاشت.
این نهاد سازمان ملل متحد خاطرنشان کرده است که از زمان تصویب قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان، مشکلات دسترسی بشردوستانه به نیازمندان تشدید یافته و تاکنون ۷۲۸ مورد مداخله به ثبت رسیده است.
این موارد شامل بازرسی دفاتر، تهدید کارکنان و محدودیت بر مشارکت زنان بوده است.
اوچا همچنین گفته است که خشونت علیه کارکنان امدادی در ماه جولای چهار برابر افزایش یافته است؛ شامل بازداشت سه کارمند، تهدید علیه امدادگران و محدودیتهای رفتوآمد.
این گزارش در حالی منتشر میشود که اداره بازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان (سیگار) نیز پیشتر از فشار طالبان بر نهادهای بشردوستانه پرده برداشته بود.
بر اساس یافتههای سیگار، طالبان علاوه بر جلوگیری از توزیع کمک در مناطق هزارهنشین و تاجیکنشین، خواستار اخراج کارکنان هزاره از سازمانهای امدادی نیز شدهاند.
این گزارشها در مجموع، تصویری نگرانکننده از مداخلات طالبان در روند امدادرسانی ارائه میدهد و نشان میدهد که بیشترین آسیب از این سیاستها متوجه اقلیتهای مذهبی و زنان افغانستان است.
