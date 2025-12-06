آمریکا پس از تسلط طالبان ۳.۸ میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اداره بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که ایالات متحده از زمان بازگشت طالبان به قدرت در اوت ۲۰۲۱ تاکنون، ۳.۸ میلیارد دلار کمک به افغانستان ارائه کرده است.

بر اساس این گزارش، تنها در سه ماه نخست سال ۲۰۲۵ میلادی، حدود ۱۲۰ میلیون دلار کمک نقدی و غیرنقدی از سوی آمریکا به افغانستان ارسال شده است؛ این کمک‌ها عمدتاً از طریق سازمان ملل متحد و بانک جهانی توزیع می‌شود.

سیگار تأکید کرده که آمریکا همچنان بزرگ‌ترین کمک‌کننده به افغانستان در چهار سال گذشته بوده و رتبه نخست را در میان کشورهای اهداکننده حفظ کرده است.

این نهاد آمریکایی بار دیگر به دولت واشنگتن توصیه کرده که سازوکارهای نظارتی دقیق‌تری اعمال شود تا اطمینان حاصل گردد بودجه‌های بشردوستانه به دست گروه‌های تروریستی نمی‌رسد.

هرچند گزارش تازه سیگار به موارد مشخص سوءاستفاده طالبان از کمک‌های آمریکا اشاره نکرده، اما گزارش‌های پیشین این اداره بارها هشدار داده بودند که طالبان با اعمال زور و فشار، مسیر توزیع کمک‌های بشردوستانه را به نفع خود تغییر می‌دهند.

بر همین اساس سیگار در گزارشی در اوت ۲۰۲۵ نیز نوشته بود که طالبان از هر ابزاری برای هدایت کمک‌ها به مناطق و افرادی که خود می‌خواهند، استفاده می‌کنند.

در همین گزارش سیگار تصریح شده است که آمریکا از سال ۲۰۰۲ تا اواسط سال ۲۰۲۱ میلادی، یعنی دوان جمهوریت، ۱۴۴.۷ میلیارد دلار برای بازسازی افغانستان اختصاص داد، اما به هیچ‌کدام از اهدافش نرسید.

