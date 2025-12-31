به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «محمدو بامبا سیسه» وزیر کشور و امنیت عمومی سنگال، دستورالعملی به مسئولان مراکز ثبت‌نام کارت هویت ملی بیومتریک ویژه جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (اکواس) صادر کرده است که بر اساس آن، زنان محجبه می‌توانند بدون برداشتن پوشش سر برای کارت هویت ثبت‌نام کنند.

این تصمیم، طبق بیانیه رسمی منتشرشده در داکار پس از آن اتخاذ شد که در برخی مراکز از زنان محجبه خواسته شده بود هنگام عکسبرداری، حجاب خود را بردارند.

وزیر کشور سنگال توضیح داد که روند ثبت‌نام در صورتی قابل انجام است که صورت فرد به اندازه کافی نمایان باشد و نیازی به آشکار بودن گوش‌ها وجود ندارد.

او تأکید کرد این اقدام با هدف احترام به باورهای دینی شهروندان زن سنگالی و تسهیل دسترسی آنان به اسناد رسمی اتخاذ شده است.

احترام به حریم دینی

به‌گفته این بیانیه، این گام جدید بیانگر اهتمام مقامات سنگال به تضمین دسترسی تمام شهروندان زن به کارت هویت بیومتریک، در عین رعایت خصوصیات دینی آنان است؛ به‌ویژه در زمانی که برنامه تعمیم این کارت در سراسر کشور ادامه دارد.

کارت ملی بیومتریک یک سند ایمن مطابق با استانداردهای جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (اکواس) است که به دارندگان آن امکان می‌دهد از آزادی تردد و خدمات در چارچوب این سازمان منطقه‌ای بهره‌مند شوند.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸