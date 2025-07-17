پایان ۶۵ سال حضور نظامی فرانسه در سنگال

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ فرانسه امروز پنجشنبه با تحویل رسمی پایگاههای نظامی خود در سنگال به حضور ۶۵ ساله در این کشور پایان داد.
این اقدام، جدیدترین اقدام از سلسله عقبنشینیها از مستعمرات سابق است، زیرا پاریس با درخواستهای فزایندهای در سراسر آفریقا برای پایان دادن به حضور نظامی خود روبرو است.
با این اقدام، ارتش فرانسه رسما بدون اردوگاههای دائمی در غرب و مرکز آفریقا شد.
کمپ گیل، بزرگترین پایگاه فرانسه در این کشور غرب آفریقا، و پایگاه آن در فرودگاه داکار، در مراسمی با حضور مقامات ارشد فرانسوی و سنگالی بازگردانده شدند.
این عقبنشینی به ۶۵ سال حضور ارتش فرانسه در سنگال پایان میدهد و پس از عقبنشینیهای مشابه در در کشورهای دیگر قاره آفریقا صورت میگیرد، چرا که مستعمرات سابق به طور فزایندهای به حاکم سابق خود پشت میکنند.
حدود ۳۵۰ سرباز فرانسوی که وظیفه اصلی آنها انجام عملیات مشترک با ارتش سنگال بوده، پس از یک فرآیند خروج سه ماهه، این کشور غرب آفریقا را ترک خواهند کرد. فرانسه از ماه مارس واگذاری پایگاههای خود به سنگال را آغاز کرد.
بسیرو دیومای فای، رئیس جمهور سنگال پس از پیروزی قاطع در انتخابات ۲۰۲۴ و وعده تغییرات اساسی، خواستار خروج نیروهای فرانسه از این کشور تا سال ۲۰۲۵ شد.
او برخلاف رهبران سایر مستعمرات سابق مانند بورکینافاسو، مالی و نیجر که توسط حکومت نظامی اداره میشوند، اصرار داشته است که سنگال به همکاری با پاریس ادامه خواهد داد.
رئیس جمهور سنگال با تعهد به خودکفایی بیشتر کشورش، مهلتی تا پایان سال ۲۰۲۵ برای خروج تمام ارتشهای خارجی تعیین کرد.
فای در پایان سال ۲۰۲۴ گفت: «سنگال یک کشور مستقل است، یک حاکمیت مستقل است و حاکمیت، وجود پایگاههای نظامی در یک کشور مستقل را نمیپذیرد. با این حال، فرانسه همچنان شریک مهمی برای سنگال است.»
او همچنین از پاریس خواسته است تا به خاطر جنایات استعماری، از جمله قتلعام دهها سرباز آفریقایی در دسامبر ۱۹۴۴ که در جنگ جهانی دوم برای فرانسه جنگیده بودند، عذرخواهی کند.
با افزایش تردید دولتها در سراسر آفریقا در مورد حضور نظامی فرانسه، پاریس تعداد پایگاههای خود را در سراسر امپراتوری سابق خود تعطیل یا کاهش داده است.
در ماه فوریه، فرانسه تنها پایگاه باقی مانده خود در ساحل عاج را پس داد و به دههها حضور فرانسه در این مکان پایان داد. یک ماه قبل از آن هم فرانسه پایگاهی در چاد، آخرین پایگاه نظامی خود در منطقه کنارههای صحرای آفریقا (به عربی منطقه ساحل) که دچار ناآرامی شده بود را تحویل داد.
در پی تحولات سیاسی و نظامی در بورکینافاسو، نیجر و مالی بین سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳، نظامیان قدرتمند به قدرت رسیدند و همه این کشورها روابط خود را با فرانسه قطع کردهاند و در عوض برای کمک به مبارزه با شبهنظامیان به روسیه روی آوردهاند.
جمهوری آفریقای مرکزی، که همچنین مستعمره سابق فرانسه است، نیز خواستار خروج فرانسه شده است. در همین حال، ارتش فرانسه پایگاه خود در گابن را به اردوگاهی مشترک با این کشور آفریقای مرکزی تبدیل کرده است.
پس از خروج روز پنجشنبه تنها کشور کوچک جیبوتی در شاخ آفریقا، میزبان یک پایگاه نظامی دائمی فرانسه خواهد بود. فرانسه قصد دارد پایگاه خود در جیبوتی را با حدود ۱۵۰۰ نفر، به ستاد نظامی خود برای آفریقا تبدیل کند.
..............................
پایان پیام/
نظر شما