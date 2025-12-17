جشن میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) در شهرها و روستاهای سنگال + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در ایام ولادت باسعادت حضرت فاطمه زهرا (سلاماللهعلیها)، شماری از شهرها و روستاهای کشور سنگال شاهد برگزاری مراسم جشن و آیینهای بزرگداشت مقام بانوی دو عالم بودند.
این مراسم با حضور گسترده مسلمانان، اعم از شیعیان و اهل سنت، برگزار شد و جلوهای از ارادت مشترک مردم سنگال به دختر پیامبر اعظم حضرت محمد (صلیاللهعلیهوآله) و شخصیت ممتاز «سیده نساء العالمین» را به نمایش گذاشت.
بر اساس گزارشها، مسلمانان سنگال جایگاه ویژهای برای حضرت فاطمه زهرا (س) قائلاند و میلاد آن حضرت را فرصتی برای تقویت پیوندهای دینی و فرهنگی میدانند. این احترام و محبت، نهتنها در آیینهای مذهبی، بلکه در فرهنگ اجتماعی مردم این کشور نیز بازتاب یافته است.
نامگذاری گسترده دختران سنگالی با نامهای مبارکی چون زهرا، فاطمه، فاطیما، فاطو، فاط، بنت و بنتو، نشاندهنده عمق ارادت مردم، بهویژه زنان و دختران سنگالی، به ساحت قدسی حضرت فاطمه زهرا (سلاماللهعلیها) است؛ ارادتی که فراتر از مرزبندیهای مذهبی، به بخشی از هویت دینی و فرهنگی جامعه مسلمان سنگال تبدیل شده است.
