‌" بخاطر پول هرگز برادران خود را نمی فروشیم"

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ درگذشت «خالده ضیاء» نخست‌وزیر پیشین و بانوی سیاستمدار کشور مسلمان بنگلادش، بار دیگر نگاه‌ها را به مواضع شجاعانه و عزتمندانه او در جهان اسلام معطوف کرده است. نام او نه فقط به‌خاطر مسئولیت‌های سیاسی، بلکه به‌سبب روحیه استقلال‌طلبی و وفاداری‌اش به ارزش‌های اسلامی در حافظه ملت‌های مسلمان ماندگار خواهد بود؛ زنی که هرگز حاضر نشد ایمان و برادری اسلامی را با مطامع مالی و فشارهای سیاسی معامله کند.

حجت الاسلام و المسلمین «حمید رضا رضایی» مدیرکل فرهنگی جامعه المصطفی و نماینده پیشین این نهاد در کشور بنگلادش طی یادداشتی به بررسی یکی از اقدمات «خالد ضیاء» در زمان نخست وزیری او در مخالفت با صدور قطعنامه علیه ایران پرداخت که این یادداشت به شرح زیر می‌باشد:

وقتی خبر درگذشت خانم خالده ضیاء‌ اولین نخست وزیر و رئیس دولت کشور مسلمان و بردار بنگلادش را شنیدم، سخنی از این بانوی شجاع و سیاست مدار برای ما زنده و تازه گردید؛

در اخبار بیان شده بود: قطعنامه ای بر علیه ایران اسلامی در سازمان ملل تنظیم شده و دولت جمهوری بنگلادش به آن قطعنامه رای موافق نداد؛ بعد از این کار ارزنده بنگلادش؛ یکی از دیپلمات ها برای ما نقل کرد: که علت این اقدام بنگلادش را از مرحومه خانم خالده ضیاء سوال کردند و ایشان در پاسخ گفتند: درست است که کشور ما از حیث اقتصادی شرایط خوبی ندارد ولی حاضر نیستم "بخاطر پول برادران مسلمان خود را بفروشیم"

قطع نظر از گرایش های حزبی و سیاسی، این سخن آن بانوی سفر کرده از دار فانی به دیار باقی، حقیقتا سرشار از عزت و غیرت دینی و اسلامی بود.

اینگونه رفتارهای سیاسی پسندیده از تمام حاکمان کشورهای مسلمان مورد انتظار است؛

دولت ها و کشورهای مسلمان نباید در برابر مستکبران و زورگویان عالم سر تعظیم فرود آورند و شایسته است حمایت کننده برادران مسلمان خود باشند.

فقدان این زن مسلمان، سیاستمدار و شجاع را به شما مردم عزیز کشور اسلامی بنگلادش تسلیت عرض نموده و از محضر خداوند متعال تبارک و تعالی وحدت ملی، عزت اسلامی و قدرت مادی و معنوی را برایتان مسئلت داریم.

روح تمام درگذشتگان با ایمان خشنود گردد با قرائت فاتحه و ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.

حمید رضا رضایی

۹ رجب المرجب، ۱۴۴۷

۹ دی ماه، ۱۴۰۴

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸