برگزاری راهپیمایی به مناسبت هفته وحدت در شهر کولنا بنگلادش + تصاویر

۲۲ شهریور ۱۴۰۴ - ۰۷:۳۰
کد خبر: 1726293
همزمان با دوازدهم ربیع‌الاول، راهپیمایی باشکوهی با حضور مشترک شیعه و اهل سنت در شهر کولنا برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به مناسبت هفته وحدت و سالروز میلاد پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی(ص)، شهر کولنا بنگلادش در روز دوازدهم ربیع‌الاول شاهد برگزاری راهپیمایی مشترک شیعه و اهل سنت بود.

در این راهپیمایی، جمع زیادی از مردم و علمای شهر کولنا حضور یافتند و با سردادن شعارهایی بر ضرورت اتحاد و همبستگی مسلمانان تأکید کردند.

برگزارکنندگان این مراسم، وحدت اسلامی را عامل تقویت جایگاه امت اسلام در برابر چالش‌های پیش‌رو دانستند و بر تداوم چنین برنامه‌هایی برای تحکیم روابط میان پیروان مذاهب اسلامی تأکید ورزیدند.

