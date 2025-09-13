برگزاری راهپیمایی به مناسبت هفته وحدت در شهر کولنا بنگلادش + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ به مناسبت هفته وحدت و سالروز میلاد پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی(ص)، شهر کولنا بنگلادش در روز دوازدهم ربیعالاول شاهد برگزاری راهپیمایی مشترک شیعه و اهل سنت بود.
در این راهپیمایی، جمع زیادی از مردم و علمای شهر کولنا حضور یافتند و با سردادن شعارهایی بر ضرورت اتحاد و همبستگی مسلمانان تأکید کردند.
برگزارکنندگان این مراسم، وحدت اسلامی را عامل تقویت جایگاه امت اسلام در برابر چالشهای پیشرو دانستند و بر تداوم چنین برنامههایی برای تحکیم روابط میان پیروان مذاهب اسلامی تأکید ورزیدند.
