پلیس بنگلادش دانشجوی هتاک به قرآن را بازداشت کرد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ پلیس منطقه بهاتارا در بنگلادش یک دانشجوی دانشگاه نورث ساوث در این کشور را به دلیل اهانت به قرآن کریم بازداشت کرد؛ اقدام اسلامستیزانهای که خشم گستردهای را در شبکههای اجتماعی و در میان دانشجویان برانگیخته است.
این دانشجوی ۲۲ ساله، صبح شنبه پنج ویدئو در صفحۀ فیسبوک خود منتشر کرد که در آن دیده میشود مقابل یکی از کلاسهای دانشگاه، قرآن را روی زمین میگذارد، به آن لگد میزند و صفحاتش را پاره میکند.
وقتی دانشجویان دیگر با او روبهرو شدند، آپوربو مدعی شد چون قرآن را با پول پدرش خریده، حق دارد هرطور خواست با آن رفتار کند. در ویدئوها، یکی از دانشجویان به او یادآوری میکند که چنین رفتاری در کشوری که ۹۰ درصد جمعیت آن مسلمان هستند، قابلپذیرش نیست.
نیروهای امنیتی دانشگاه بلافاصله وارد عمل شدند و او را از محوطه خارج کردند. سپس پلیس، در همان روز وی را بازداشت کرد؛
گفته میشود این اقدام پس از آن صورت گرفت که یکی از اساتید، به دلیل تأخیر، از ورود او به کلاس جلوگیری کرده بود.
صفحه «Islam Practitioners of NSU» در فیسبوک جزئیات این حادثه را منتشر و اقدام او را توهینی عمیق نهتنها به احساسات دینی مسلمانان بلکه به کرامت انسانی توصیف کرده است.
این دانشجوی هتاک پیشتر به دلیل تخلفات انضباطی و رفتار غیراخلاقی سه ترم از دانشگاه تعلیق شده بود. اتهامات دیگری از جمله ورود به مسجد با کفش، تلاش برای حمله به امام جماعت مسجد، و مشارکت در یک حادثه آتشسوزی عمدی در دسامبر گذشته نیز پیشتر به او وارد شده بود.
در ادامۀ افزایش فزایندۀ خشم مسلمان بنگلادش، بسیاری در دانشگاه خواستار برخورد فوری و قضایی با او شدهاند و میگویند تعلیق دانشگاهی بهتنهایی کافی نیست.
