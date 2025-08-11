به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ صلاح‌الدین احمد، عضو کمیته اجرایی حزب ملی‌گرای بنگلادش، اعلام کرد که در صورت پیروزی در انتخابات، حزبش هیچ قانونی برخلاف قرآن، سنت نبوی یا شریعت اسلامی تصویب نخواهد کرد.

وی تاکید کرد که به ارزش‌های اسلامی پایبند هستند و به توسعه آموزش‌های دینی، به ویژه مدارس دینی، اهمیت می‌دهند. همچنین تاکید کرد که این مدارس نباید به ابزار سیاسی تبدیل شوند.

این اظهارات بخشی از تلاش‌های حزب ملی‌گرای بنگلادش برای جلب حمایت گروه‌های اسلامی و مذهبی در بنگلادش است. صلاح‌الدین احمد به دیدارهای خود با رهبران گروه‌هایی مانند «حفاظت از اسلام» و پیر سارسینا اشاره کرد و هدف از این دیدارها را تقویت وحدت میان جوامع مختلف کشور دانست.

حزب ملی‌گرای بنگلادش پیش‌تر با احزاب اسلامی همچون جماعت اسلامی بنگلادش ائتلاف‌هایی داشت اما اخیرا روابط خود را با این حزب قطع کرده و در پی ایجاد هویتی مستقل‌تر در سیاست‌های داخلی است.

این مواضع می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر فضای سیاسی بنگلادش و تعامل احزاب سیاسی با جامعه مذهبی داشته باشد.

