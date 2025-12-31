گزارش دفتر مرکزی آمار فلسطین تا پایان سال ۲۰۲۵؛ کاهش جمعیت و فروپاشی اقتصادی و بهداشتی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اداره مرکزی آمار فلسطین در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، گزارش جامعی از وضعیت فلسطین در پایان سال ۲۰۲۵ ارائه داد که نشان دهنده یک فاجعه انسانی فراگیر است که به دلیل تجاوز مداوم اسرائیل، بر همه جنبه‌های زندگی تأثیر می‌گذارد.

آمارها به طور مفصل نشان می‌دهد که تعداد شهدای فلسطینی از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، از ۷۲۰۰۰ نفر فراتر رفته است که ۹۸٪ آنها در نوار غزه بوده‌اند و این رقم «بالاترین تلفات در تاریخ تجاوز اسرائیل علیه مردم ما» را تشکیل می‌دهد. تعداد شهدا در نوار غزه به ۷۰۹۴۲ نفر رسیده است که شامل ۱۸۵۹۲ کودک و نزدیک به ۱۲۴۰۰ زن می‌شود، در حالی که حدود ۱۱۰۰۰ نفر هنوز مفقود هستند و تعداد زخمی‌ها ۱۷۱۱۱۹۵ نفر است.

در کرانه باختری، در نتیجه تشدید حملات نیروهای اشغالگر و شهرک‌نشینان، ۱۱۰۲ فلسطینی کشته و ۹۰۳۴ نفر دیگر زخمی شدند.

کاهش شدید جمعیت در نوار غزه

طبق برآوردها، جمعیت فلسطین در پایان سال ۵.۵۶ میلیون نفر بوده است، از جمله ۳.۴۳ میلیون نفر در کرانه باختری و ۲.۱۳ میلیون نفر در غزه، که در طول دو سال حدود ۲۵۴۰۰۰ نفر از ساکنان خود را از دست داده است، معادل کاهش ۱۰.۶ درصدی. این آژانس این کاهش را به عنوان «خونریزی شدید جمعیتی» ناشی از کشتار، آوارگی و وخامت شرایط زندگی توصیف کرده است.

در مقابل، تعداد فلسطینی‌ها در سراسر جهان به حدود ۱۵.۴۹ میلیون نفر رسید که شامل ۱.۸۶ میلیون نفر در سرزمین‌های ۱۹۴۸ و حدود ۸.۸۲ میلیون نفر در خارج از کشور است که ۶.۸۲ میلیون نفر از آنها در کشورهای عربی هستند.

با وجود خسارات عظیم، جامعه فلسطین همچنان جوان است، کودکان ۰ تا ۴ سال ۱۳٪ از جمعیت (۱۲٪ در کرانه باختری و ۱۴٪ در غزه)، افراد زیر ۱۵ سال تقریباً ۳۶٪ از کل جمعیت و ۶۴٪ زیر ۳۰ سال را تشکیل می‌دهند. سالمندان (۶۵ سال به بالا) تنها ۴٪ را تشکیل می‌دهند که نشان دهنده نسبت وابستگی بالا و جوانی مداوم جمعیت است.

فروپاشی تقریباً کامل سیستم بهداشت و درمان

سازمان بهداشت جهانی گزارش می‌دهد که ۹۴ درصد از مراکز درمانی در غزه تخریب یا آسیب دیده‌اند و تنها ۱۹ بیمارستان نیمه‌فعال باقی مانده‌اند، در حالی که کمبود شدید دارو و تجهیزات پزشکی، کمبود سوخت و کمبود پرسنل درمانی وجود دارد.

بیمارستان‌های غزه تنها حدود ۲۰۰۰ تخت دارند که به بیش از دو میلیون نفر خدمات ارائه می‌دهند - بسیار کمتر از حداقل مورد نیاز. چهل تخت به دلیل قرار گرفتن در مناطق تخلیه، در معرض خطر فوری از دست رفتن هستند و در صورت وخامت اوضاع امنیتی، احتمال از دست رفتن ۸۵۰ تخت دیگر نیز وجود دارد.

علاوه بر این، ۶۰ هزار زن باردار در نوار غزه به دلیل کمبود مراقبت‌های بهداشتی با خطرات جدی روبرو هستند، علاوه بر این ۱۵۵ هزار زن باردار و شیرده برای دسترسی به خدمات پزشکی با مشکل مواجه هستند. ۹۵ درصد از خانوارها به آب سالم دسترسی ندارند و بیش از ۷۰ درصد از جمعیت آب آلوده می‌نوشند، در حالی که ۹۶ درصد از خانوارها از ناامنی آب رنج می‌برند که این امر شیوع بیماری‌های روده‌ای، به ویژه در بین کودکان را تشدید می‌کند.

آموزش: بخشی کاملاً هدفمند در حملات رژیم

در همین زمینه، این آژانس اعلام کرد که این تجاوز ۱۷۹ مدرسه دولتی را در غزه به طور کامل ویران کرده و به ۲۱۸ مدرسه دیگر، از جمله ۱۰۰ مدرسه متعلق به آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی (UNRWA)، آسیب رسانده است، در حالی که مدارس در کرانه باختری نیز مورد حمله و تخریب قرار گرفته‌اند.

در حوزه آموزش عالی، ۶۳ مرکز دانشگاهی در غزه آسیب دیدند، در حالی که هشت دانشگاه در کرانه باختری مورد حمله و خرابکاری قرار گرفتند.

در بخش آموزش، ۱۸۹۷۹ دانش‌آموز (از جمله ۱۸۸۶۳ نفر در غزه)، ۱۳۹۹ دانشجوی دانشگاه، ۷۹۷ معلم و مدیر و ۲۴۱ کارمند آموزش عالی کشته شدند.

در مورد اشتغال، تولید ناخالص داخلی نوار غزه در مقایسه با سال ۲۰۲۳، ۸۴ درصد کاهش یافته است، در حالی که در کرانه باختری با وجود دستیابی به رشد اندک در مقایسه با سال ۲۰۲۴، ۱۳ درصد کاهش یافته است. نرخ بیکاری در فلسطین به ۴۶ درصد (۷۸ درصد در غزه و ۲۸ درصد در کرانه باختری) رسیده است و تعداد بیکاران به حدود ۶۵۰ هزار نفر رسیده است.

.........................

پایان پیام