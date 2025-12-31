رئیس جدید جوامع اسلامی ایتالیا: توافق با دولت حق مسلمانان است/ مانع اصلی، اراده‌ سیاسی است؛ نه تفرقه

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یاسین بارادعی (Yassine Baradai)، متولد مراکش و بزرگ‌شده در منطقه «بریانتزا» (Brianza) در شمال ایتالیا، به‌عنوان رئیس جدید «اتحادیه جوامع اسلامی ایتالیا» ـ اوکویی (UCOII) ـ انتخاب شد؛ اتحادیه‌ای که نمایندگی ۱۵۳ مسجد در سراسر این کشور اروپایی را برعهده دارد. او در گفت‌وگویی مطبوعاتی تأکید کرد که این مجموعه «بیانگر یک اسلام میانه‌رو و لیبرال» است و مقابله با رادیکالیسم مذهبی و دفاع از حقوق مسلمانان را محور برنامه‌های خود عنوان کرد.

بارادعی با اشاره به شرایط دشوار کنونی و فضای اسلام‌هراسی در رسانه‌ها و سیاست ایتالیا، گفت اولویت او «تقویت گفت‌وگوی بین‌دینی، گسترش حضور اجتماعی مسلمانان، و فشار برای امضای یک توافق رسمی بین دولت ایتالیا و مسلمانان» است؛ توافقی که بر اساس قوانین ایتالیا می‌تواند حقوق مذهبی را تثبیت کرده و مسائل مهمی چون احداث مساجد، فضاهای تدفین اسلامی و انجام رسمی برخی شعائر دینی را قانونمند کند. وی تأکید کرد کارشکنی سیاسی ـ به‌ویژه پس از تحولات ۷ اکتبر ۲۰۲۳ در فلسطین اشغالی ـ مانع پیشرفت این مذاکرات شده است.

رئیس جدید اتحادیه جوامع اسلامی ایتالیا، که سابقه فعالیت در جامعه اسلامی «پیاتسِنزا» (Piacenza) را نیز دارد، ضمن رد ادعاهای مرتبط با نبود «نمایندگی واحد» در میان مسلمانان ایتالیا، تأکید نمود: «بهانه‌تراشی درباره تفرقه جامعه اسلامی، پوششی برای نپذیرفتن گفت‌وگو است؛ مشکل، نبود اراده سیاسی است.» او همچنین به دیدارش با محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در رم اشاره کرد و گفت دو طرف بر تلاش برای توقف «کشتار مردم فلسطین» و استمرار مسیر به رسمیت شناختن دولت فلسطین توافق داشته‌اند.

بارادعی درباره پرونده «محمد حنون» فعال فلسطینی بازداشت‌شده در جنوا افزود: «شناخت سی‌ساله‌ای از او وجود دارد و امیدواریم این پرونده ادعای ارتباط با به‌اصطلاح تروریسم همچون موارد قبلی بی‌اساس باشد.» وی همچنین مدعی شد که مساجد زیرنظر اتحادیه جوامع اسلامی ایتالیا با همکاری اداره زندان‌های ایتالیا (DAP) برنامه‌هایی برای جلوگیری از افراط‌گرایی اجرا می‌کنند و گفت: «رادیکالیسم، اسلام اصیل را آلوده می‌کند و به مسلمانان آسیب می‌زند.»

در پایان، او بر ترکیب جدید شورای رهبری اتحادیه که چهار زن نیز در آن حضور دارند تأکید کرد و گفت این حضور «نشانه ظرفیت زنان مسلمان و نقش روبه‌رشد آنان در ساختارهای اجتماعی و مدیریتی» است.

