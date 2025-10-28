به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در دانشگاه «ماگنا گریکیا» واقع در استان کاتانزارو، اولین مسجد دانشگاهی ایتالیا افتتاح شد. این مکان که به منظور برگزاری نماز دانشجویان، خطبههای نماز جمعه و مراسمات مهم دینی همچون عید فطر و عید قربان اختصاص یافته، فضایی ویژه برای دانشجویان مسلمان فراهم میکند و هدف آن تقویت گفتوگو و تعامل میان فرهنگها و جوامع مختلف دانشگاهی اعلام شده است.
این اقدام، نخستین نمونه از نوع خود در ایتالیا میباشد، بلافاصله واکنشهای سیاسی شدیدی را برانگیخت. نماینده حزب راستگرای لیگ، روسانو ساسو، این تصمیم را «گامی خطرناک در مسیر اسلامیزه شدن جامعه» دانست و اعلام کرد که موضوع را از طریق طرح سؤال از وزیر دانشگاه پیگیری خواهد کرد.
وی تأکید کرد که این فضا بیشتر به انجام عبادات خاص مسلمانان اختصاص دارد و کمتر به نیازهای آموزشی یا خدمات دانشجویان ایتالیایی توجه شده است.
رئیس دانشگاه، جووانی کودا، در پاسخ به این انتقادات، ضمن دفاع از تصمیم خود، افتتاح مسجد را نشانهای از «گشودگی و پذیرش تنوع فرهنگی و دینی» در محیط دانشگاهی توصیف کرد. وی افزود که توافق با یک انجمن محلی بهمنظور حمایت از جامعه اسلامی، امکان انجام فعالیتهای دینی را بدون ایجاد تداخل با برنامههای آموزشی دانشگاه فراهم میکند.
با وجود انتقادات سیاسی، دانشگاه و انجمن محلی امیدوارند این فضا علاوه بر تأمین نیازهای دینی دانشجویان مسلمان، بستری برای گفتوگو و تعامل میان دانشجویان با زمینههای فرهنگی و دینی متفاوت ایجاد کند. افتتاح مسجد دانشگاهی کاتانزارو، نمونهای از تلاش برای ترویج احترام به تنوع دینی و ایجاد محیطی فراگیر در دانشگاههای ایتالیا محسوب میشود.
