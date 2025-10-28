به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در هفته جاری، پایتخت ایتالیا میزبان کنفرانس جهانی صلح با عنوان «جرئت برای صلح» بود که توسط سازمان «سنت اجیدیو»(Sant'Egidio) برگزار شد و طی آن علمای دینی، شخصیت‌های سیاسی، دانشجویان و جوانان از کشورهای مختلف گرد هم آمدند تا بر اهمیت همزیستی مسالمت‌آمیز و گفتگو میان ادیان تأکید کنند. رسانه‌های محلی نوشتند این نشست بخشی از تلاش‌های مستمر برای تقویت گفت‌وگوی بین ادیان و ارتقای فرهنگ صلح و احترام متقابل در جوامع مختلف محسوب می‌شود.

در این کنفرانس، حضور شیخ الأزهر، دکتر احمد الطیب، نیز مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. شیخ الطیب با تأکید بر رد خشونت و افراط‌گرایی، خاطرنشان کرد که آموزه‌های اسلامی واقعی، برخلاف جریان‌های افراطی، صلح‌طلب و حامی گفتگو میان ادیان است.

وی همچنین به مشارکت‌های پیشین خود با رهبران مسیحی از جمله دیدارها با پاپ فرانسیس و امضای سند برادری انسانی در ابوظبی ۲۰۱۹ اشاره کرد که بر همزیستی و صلح جهانی تأکید دارد.

رئیس دانشگاه الازهر در ادامه با تمجید از مردم ایتالیا به خاطر حمایت از آرمان فلسطین، گفت که الازهر از حمایت مردم ایتالیا از حقوق فلسطینیان و مشارکت آنها در تظاهرات گسترده برای ابراز مخالفت با کشتار، آوارگی و نسل‌کشی مردم بی‌گناه در غزه که دو سال کامل ادامه داشته است، قدردانی می‌کند.

درخواست برای به‌رسمیت شناختن فلسطین توسط ایتالیا

وی همچنین از مقامات ایتالیا درخواست کرد تا رم هم کشور فلسطین را به‌رسمیت بشناسد و بیان داشت: امیدواریم ایتالیا با موضع منصفانه خود، به فهرست کشورهایی که اخیراً کشور فلسطین را به رسمیت شناخته‌اند، به عنوان گامی در جهت ایجاد یک کشور مستقل با پایتختی قدس، بپیوندد.

این عالم سنی بر ضرورت تحقق صلح مبتنی بر عدالت و مسئولیت اخلاقی رهبران دینی تأکید کرد و یادآور شد که دیپلماسی دینی و گفتگو میان ادیان می‌تواند در کاهش تنش‌ها و حل منازعات جهانی، از جمله بحران‌های منطقه‌ای مانند فلسطین و خاورمیانه، نقش مؤثری ایفا کند. وی همچنین به اهمیت مشارکت زنان و جوانان در فرآیندهای صلح اشاره کرد و بر لزوم آموزش نسل جدید برای پذیرش تفاوت‌ها و همزیستی مسالمت‌آمیز تأکید کرد.

رئیس‌جمهور ایتالیا، سرجو ماتارلا، نیز در سخنرانی افتتاحیه نشست، از نقش شیخ الطیب در ترویج صلح و برادری انسانی قدردانی کرد. او با اشاره به اهمیت حمایت علمای دینی و استفاده از نفوذ معنوی آنها در مقابله با زور و خشونت، بر ضرورت شنیده شدن صدای آن‌ها برای ایجاد صلح پایدار و محیطی عاری از جنگ و نزاع برای نسل‌های آینده تأکید کرد.

هم‌زمان، در ایتالیا یادبود تاریخی روح آسیزی که به اولین گردهمایی ادیان در شهر آسیزی در سال ۱۹۸۶ به ابتکار پاپ ژان پل دوم بازمی‌گردد، با برگزاری چندین نشست و گفت‌وگوی بین‌الادیانی گرامی داشته شد. این برنامه‌ها شامل نشست‌هایی با حضور دانشجویان، جوانان و رهبران دینی بود که هدف آن ترویج ارزش‌های همزیستی، پذیرش تفاوت‌ها و مسئولیت جمعی برای صلح جهانی است.

