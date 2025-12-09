به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ابراهیم یوسف (Ibrahim Youssef)، پژوهشگر علوم سیاسی و فعال جوانان مسلمان ایتالیا، در یک گفت‌وگوی اینترنتی در پادکست «استرونگ بلیور» درباره آینده جمعیت مسلمانان ایتالیا و تأثیر احتمالی آنان بر فضای سیاسی این کشور سخن گفت. این گفت‌وگو پس از انتخاب «زهران ممدانی » به‌عنوان شهردار نیویورک منتشر شد و بازتاب‌هایی در فضای رسانه‌ای ایتالیا داشت.

یوسف با اشاره به داده‌های مرکز پژوهشی پیو تأکید کرد که جمعیت مسلمانان ایتالیا در سال ۲۰۲۲ حدود ۴/۶ درصد بوده و پیش‌بینی‌ها این رقم را تا سال ۲۰۵۰ نزدیک به ۹/۶ درصد برآورد می‌کند. او گفت چنانچه این جمعیت در آینده دارای حق رأی کامل باشند، می‌توانند به‌طور قانونی در شکل‌دهی صحنه سیاسی کشور نقش چشمگیری ایفا کنند.

این فعال مسلمان هشدار داد که چنین آینده‌ای بدون رشد آگاهی سیاسی و فرهنگی مسلمانان ممکن نخواهد شد. او تأکید کرد: «باید گفت‌وگو و آگاهی‌بخشی جدی در جامعه ما شکل بگیرد. اگر نسبت به سیاست بی‌تفاوت باشیم، نمی‌توانیم انتظار تغییر داشته باشیم.» یوسف افزود که حضور مسلمانان در عرصه سیاست به‌صورت تدریجی و گام‌به‌گام باید مورد حمایت جامعه قرار گیرد.

به گفته یوسف، راهبرد موثر برای آینده، حمایت از هر مسلمانی است که وارد حوزه سیاست می‌شود، هرچند که نتواند تمام آموزه‌های دینی را در این عرصه عملی کند. او گفت: «وقتی مسلمان وارد سیاست می‌شود، باید حامی او باشیم و هر آنچه ممکن است در چهارچوب قانون تقویت کنیم.»

در پایان این گفت‌وگو، او با اشاره به تجربه دیگر گروه‌های اجتماعی در اروپا و آمریکا، بر نقش «تحول فرهنگی» پیش از «تحول سیاسی» تأکید کرد و گفت که تغییرات اجتماعی در بلندمدت نیازمند نگاه راهبردی و تدریجی است. این تحلیل، اکنون در رسانه‌های ایتالیا به‌عنوان بخشی از بحث گسترده‌تر درباره جایگاه آینده مسلمانان در اروپای غربی مطرح شده است.

