به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای روابط آمریکایی-اسلامی، بزرگ‌ترین نهاد مدنی مدافع حقوق مسلمانان در ایالات متحده، قرارداد ۸.۶ میلیارد دلاری پنتاگون برای تجهیز رژیم صهیونیستی به جنگنده‌های پیشرفته «اف-۱۵ آی‌اِی» (F-15IA) را به‌شدت محکوم کرد و این اقدام را «پاداشی برای نسل‌کشی علیه مردم فلسطین» دانست. بر اساس اعلام رسمی وزارت دفاع آمریکا و گزارش خبرگزاری «رویترز»، این قرارداد شامل طراحی، آزمایش، تولید و تحویل ۲۵ فروند جنگنده جدید به نیروی هوایی رژیم صهیونیستی است که قرار است در کارخانه‌های شرکت بوئینگ در شهر «سنت‌لوئیس» (St. Louis) در ایالت میزوری آمریکا ساخته شود.

این قرارداد در شرایطی امضا شده که انتقادات گسترده‌ای نسبت به حمایت تسلیحاتی آمریکا از جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه رو به افزایش است. طبق گزارش رسمی بازرس کل پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا بخش قابل توجهی از ۱۳.۴ میلیارد دلار کمک نظامی ارسال‌شده به این رژیم از سال ۲۰۲۳ را به‌درستی ردیابی نکرده و این مسئله نگرانی‌هایی جدی در مورد نبود نظارت، احتمال نقض قوانین داخلی آمریکا و حتی قوانین بین‌المللی ایجاد کرده است. «ادوارد احمد میچل» (Edward Ahmed Mitchell)، معاون اجرایی ملی CAIR، در بیانیه‌ای اعلام کرد: «در زمانی که نهادهای حقوق بشری در سراسر جهان نسل‌کشی رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین را محکوم می‌کنند، انتقال میلیاردها دلار مالیات مردم آمریکا برای تقویت ماشین جنگی تل‌آویو اقدامی غیراخلاقی و غیرقابل توجیه است. این قرارداد پیامی روشن دارد: جنایت علیه بشریت نه‌تنها بی‌هزینه است، بلکه سودآور هم خواهد بود.»

CAIR تأکید کرده است که دولت آمریکا مسئولیت قانونی و اخلاقی دارد تا مانع استفاده از سلاح‌های آمریکایی در جنایت‌های جنگی شود و خواستار توقف فوری فروش سلاح، تحقیق درباره کمک‌های پیشین و پاسخگویی دولت آمریکا در برابر افکار عمومی شده است. این سازمان همچنین خواستار اعمال تحریم علیه «بن‌گویر»، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، و دیگر مقاماتی شد که به گفته این نهاد در اداره زندان‌های این رژیم و شکنجه، تجاوز و آزار جنسی بازداشت‌شدگان فلسطینی دست دارند.

در ادامه، CAIR بار دیگر از دولت آمریکا خواست آزادی «دکتر حسام ابوصفیه» را مطالبه کند؛ پزشکی اهل غزه که یک سال است بدون هیچ اتهام یا محاکمه‌ای در بازداشت رژیم صهیونیستی به‌سر می‌برد. ابوصفیه همان پزشکی است که تصویرش هنگام قدم‌زدن بی‌دفاع به‌سوی تانک‌های ارتش رژیم صهیونیستی به نمادی از ایستادگی مردم فلسطین تبدیل شد.

...........

پایان پیام