به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای روابط آمریکایـی-اسلامی (CAIR) اعلام کرد که در پی تصمیم «ران دسانتیس» (Ron DeSantis)، فرماندار ایالت فلوریدا (Florida) در جنوب شرق آمریکا، برای معرفی این نهاد به‌عنوان «سازمان تروریستی خارجی»، قصد دارد از وی شکایت کند. این سازمان حقوق مدنی مسلمانان در آمریکا تأکید کرده است که اقدام دسانتیس «غیرقانونی، خلاف قانون اساسی و افتراآمیز» است.

فرماندار فلوریدا روز دوشنبه طی یک دستور اجرایی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، یکی از بزرگ‌ترین نهادهای مدافع حقوق مسلمانان در ایالات متحده را «سازمان تروریستی خارجی» نامید؛ اقدامی که پیش از این ماه گذشته در ایالت تگزاس (Texas) نیز تکرار شده بود. در این دستور، نام «اخوان‌المسلمین» نیز در کنار CAIR درج شده است؛ در حالی‌که هیچ‌یک از این دو گروه در فهرست رسمی «سازمان‌های تروریستی خارجی» دولت فدرال آمریکا قرار ندارند.

CAIR در بیانیه‌ای تند اعلام کرد: «از لحظه‌ای که ران دسانتیس فرماندار فلوریدا شد، اولویت او خدمت به رژیم اسرائیل بوده است، نه مردم فلوریدا. او نخستین جلسه رسمی کابینه خود را در سرزمین‌های اشغالی برگزار کرد، میلیون‌ها دلار از مالیات مردم را به اوراق قرضۀ دولت اسرائیل اختصاص داد و حتی تهدید کرد تمام انجمن‌های دانشجویی حامی فلسطین در دانشگاه‌های فلوریدا را تعطیل کند؛ تهدیدی که پس از شکایت CAIR در دادگاه فدرال عقب‌نشینی کرد.»

طبق دستور دسانتیس، تمامی نهادهای دولتی فلوریدا موظف شده‌اند از ارائه قرارداد، استخدام یا هرگونه حمایت مالی به CAIR، اخوان‌المسلمین و هر فرد یا نهادی که «از آنها حمایت مادی داشته باشد» جلوگیری کنند. این بیانیه اقدام فرماندار را تلاش یک «سیاستمدار اسرائیل‌محور برای تخریب و ساکت‌کردن صدای منتقدان جنایات اسرائیل» توصیف کرده است.

CAIR که در سال ۱۹۹۴ تأسیس شده و اکنون ۲۵ دفتر در سراسر آمریکا دارد، ماه گذشته نیز علیه اقدام مشابه «گرگ ابوت» (Greg Abbott)، فرماندار ایالت تگزاس، به دادگاه فدرال شکایت کرده بود و اعلام داشت که این تصمیم «برخلاف قانون اساسی ایالات متحده و فاقد هرگونه پشتوانه قانونی در تگزاس» است.

