بازداشت خبرنگار بریتانیایی در فرودگاه آمریکا به دلیل انتقاد از نسل‌کشی غزه/ شورای روابط آمریکایی-اسلامی خواستار آزادی هرچه‌سریع‌تر شد

۵ آبان ۱۴۰۴ - ۱۲:۰۷
روز گذشته، واشنگتن خبرنگار سامی حمدی را به‌دلیل انتقاد از نسل‌کشی غزه بازداشت کرد که با موجی از واکنش‌ها مواجه شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا ـ ادارۀ مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) به دلیل بازداشت یک خبرنگار بریتانیایی به دلیل انتقاد از نسل‌کشی رژیم صهیونیستی با موجی از انتقادات مواجه شد. شورای روابط آمریکایی-اسلامی (CAIR)، روز یک‌شنبه به وقت محلی خواستار آزادی فوری سامی حمدی، خبرنگار و تحلیلگر سیاسی مسلمان بریتانیایی، شد که صبح همان روز در فرودگاه بین‌المللی سان‌فرانسیسکو بازداشت شد.

طبق گزارش‌ها، این بازداشت به دلیل انتقاد حمدی از جنایات اسرائیل در نوار غزه و تحت فشار یک فعال ضدمسلمان و طرفدار اسرائیل صورت گرفت.

CAIR  در بیانیه‌ای اعلام کرد: بازداشت یک خبرنگار برجسته بریتانیایی و تحلیلگر سیاسی تنها به دلیل انتقاد از دولت اسرائیل، توهینی آشکار به آزادی بیان است. وکلای ما در حال پیگیری این بی‌عدالتی هستند و از ادارۀ مهاجرت و گمرک می‌خواهیم فوراً پاسخگو باشد و حمدی را آزاد کند.

سامی حمدی که برای یک تور سخنرانی در آمریکا حضور داشت، پیش از بازداشت، در مراسم سالانه شورای روابط آمریکایی-اسلامی در ساکرامنتو در تاریخ ۲۵ اکتبر سخنرانی کرده بود.

فعال اسلام‌ستیز لورا لومر مسئولیت بازداشت حمدی را بر عهده گرفت و ادعا کرد ادارۀ مهاجرت و گمرک آمریکا به درخواست او عمل کرده است.. شورای روابط آمریکایی-اسلامی پیش‌تر از وزیر امور خارجه آمریکا، مارکو روبیو، خواسته بود درباره ارتباط مستقیمش با لومر و تأثیر آن بر توقف صدور ویزا برای کودکان فلسطینی مجروح در غزه توضیح دهد.

