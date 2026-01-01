  1. صفحه اصلی
نام »محمد« در صدر محبوب‌ترین اسم‌های پسر استان انتاریوی کانادا

۱۱ دی ۱۴۰۴ - ۱۷:۲۷
نام «محمد» طبق داده‌های رسمی انتاریو، برای اولین بار در ده سال گذشته وارد فهرست ۱۰ نام برتر پسران شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس داده‌های سالانه منتشر شده در استان انتاریوی کانادا (Ontario) در شرق کانادا، نام «محمد» برای نخستین بار در حداقل ده سال گذشته وارد فهرست ۱۰ نام برتر پسران شده و با قرار گرفتن در جایگاه نهم، به یکی از محبوب‌ترین نام‌ها در بین نوزادان پسر این استان تبدیل شده است.

در این فهرست، نام‌های «نوآ»، «لیام»، «تئودور»، «الیور» و «جک» در رده‌های ابتدایی نام‌های پسرانه قرار دارند و در بخش دختران نیز «اولیویا»، «شارلوت» و «سوفیا» محبوب‌ترین نام‌ها عنوان شده‌اند. این تغییر در فهرست نشان‌دهنده حضور پررنگ‌تر جامعه مسلمان و بازتاب هویت اسلامی در ساختار فرهنگی کانادا است.

محمد حسیب احمد (Muhammad Haseeb Ahmad/محمد حسیب احمد)، مهندس نرم‌افزار و فارغ‌التحصیل دانشگاه ویندزور کانادا، با ابراز خرسندی از این اتفاق گفت که قرار گرفتن نام «محمد» در میان برترین نام‌ها باعث افتخار است و نشان می‌دهد هویت مسلمانان در جامعه کانادا بیش از گذشته دیده می‌شود.

