اسلام در مرکز جدل بزرگ در کانادا/ طرح جدید ایالت کبک برای محدود کردن مظاهر دینی

روزنامه لوموند فرانسه در گزارشی نوشت که بار دیگر اسلام در مرکز یک جدل بزرگ در کانادا قرار گرفته است. «الیوت دومولان» نویسنده این گزارش، به طرح قانونی در ایالت کبک اشاره کرده که هدف آن تشدید سکولار بودن دولت و محدود کردن مظاهر دینی در عرصه عمومی است؛ موضوعی که بحثهای گستردهای را برانگیخته است.
بر اساس این گزارش، دولت کبک در تاریخ 27 نوامبر 2025 (6 آذر 1404) طرحی ارائه کرده که بر اساس آن، سالنهای نماز در نهادهای عمومی ـ جز در موارد استثنایی ـ از پاییز 2026 (پاییز 1405) بسته خواهند شد. همچنین این طرح پوشیدن نمادهای دینی توسط کارکنان مهدکودکهای دولتی و بخشی از مهدکودکها و مدارس خصوصی را ممنوع میکند و بهتدریج حمایت مالی دولت از مدارس خصوصی مذهبی را که دانشآموزان و کارکنان خود را بر اساس وابستگی دینی انتخاب میکنند یا محتوای مذهبی در برنامه درسی دارند، قطع خواهد کرد.
این طرح همچنین تجمعات مذهبی در فضای عمومی را ممنوع میسازد مگر در شرایط خاص.
«ژان فرانسوا روبرژ» وزیر مربوطه در کبک گفت: «بیش از 60 سال است که کبک با گامهایی آهسته اما قاطع، مسیر زدودن طائفهگرایی و سپس سکولارکردن نهادهای خود و مدل زندگی مشترک دموکراتیک را طی میکند.» او یادآور شد که دروس دینی به درس «اخلاق و فرهنگ دینی» تبدیل شد و به «فرهنگ و شهروندی کبکی» تغییر نام یافت.
لوموند افزود: وزیر کبک قصد دارد این رویکرد را به دانشگاهها نیز گسترش دهد تا این مراکز صرفاً محل آموزش باشند نه عبادت. این اقدام بخشی از مجموعه قوانین اخیر برای تثبیت مدل سکولار کردن به مدل کبک است.
یکی از این قوانین در تاریخ 30 اکتبر 2025 (8 آبان 1404) اجرایی شد که دانشآموزان را ملزم میکند با چهره آشکار در مدارس حاضر شوند. همچنین قانونی دیگر در تاریخ 28 مه 2025 (7 خرداد 1404) تصویب شد که بر اساس آن، ادغام در کبک بر پایه سکولار بودن دولت و «برتری قوانین بر فرهنگهای مختلف» تعریف میشود.
با وجود حمایت بخشی از افکار عمومی از تشدید سکولاریسم، این طرح بحثهای گستردهای درباره نقش دین در جامعه ایجاد کرده است. «انجمن اسلامی کانادا» این طرح را مغایر با اصول چندفرهنگی و دموکراتیک کبک دانست. «انجمن اسقفهای کاتولیک کبک» نیز هشدار داد که این قانون بر زندگی میلیونها شهروندی که تنها میخواهند دین خود را اجرا کنند، اثر منفی خواهد گذاشت.
انتقادها تنها به محافل دینی محدود نیست؛ شاخه فرانسویزبان سازمان عفو بینالملل در کانادا این طرح را تشدید حملات علیه مهاجران، بهویژه عربها و مسلمانان، توصیف کرد و گفت دولت کبک که با کاهش محبوبیت در نظرسنجیها روبهروست، از انگیزههای انتخاباتی برای پیشبرد این طرح استفاده میکند.
شایان ذکر است که «فرانسوآ لوگو» نخستوزیر کبک، در کارزار انتخاباتی سال 2018 (1397) بر محور تشدید سکولاریسم وارد رقابت شده بود.
لوموند همچنین به نقل از دانشجویی به نام «لونیس عزون» نوشت: «ما احساس میکنیم صرفاً به خاطر شیوه اجرای ایمانمان هدف قرار گرفتهایم.»
«دیوید کوسینز» استاد دانشگاه شربروک و صاحب کرسی پژوهش در حوزه «قانون، دین و سکولاریسم» نیز گفت: کبک در نقطه عطفی قرار دارد؛ سکولاریسم کبکی که تاریخی بر پایه حمایت از حقوق و آزادیها داشت، اکنون به سمت محدود کردن حقوق فردی در برابر حقوق جمعی ملت کبک حرکت میکند.
