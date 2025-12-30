توزیع دو میلیون نسخه قرآن کریم در جام جهانی ۲۰۲۶ آمریکا توسط یک بنیاد اسلامی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بنیاد «الفرقان» (Al-Furqaan Foundation) در ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که همزمان با برگزاری رویدادهای مرتبط با جام جهانی فوتبال در تابستان پیشرو، دو میلیون نسخه قرآن کریم را در شهرهای میزبان مسابقات توزیع خواهد کرد. این برنامه با هدف معرفی اسلام و فراهمسازی دسترسی عمومی به متن مقدس مسلمانان اجرا میشود.
طبق اعلام این بنیاد، قرآنها به صورت رایگان و توسط داوطلبان در نقاط تعیینشده نزدیک به محل برگزاری مسابقات و مراکز تجمع عمومی توزیع میشود. مسئولان الفرقان این طرح را بخشی از رسالت مستمر خود برای گسترش شناخت صحیح از اسلام از طریق ارائه مستقیم متن قرآن توصیف کردهاند.
«احمد ابوحیبه» (Ahmed Abouhaiba)، از مسئولان این بنیاد، در حاشیه یک نشست در شهر «تورنتو» (Toronto) کانادا، اعلام کرد که جزئیات بیشتر از جمله برنامه زمانی و محلهای دقیق توزیع، نزدیک به زمان برگزاری رویداد منتشر خواهد شد.
مسئولان الفرقان تأکید دارند که این طرح در فضای فرهنگی و رسانهای غرب، میتواند نقش مهمی در رساندن پیام قرآن به مخاطبان بینالمللی ایفا کند؛ بهویژه در شرایطی که جریانهای سیاسی و رسانهای غربی و حامیان هژمونی آمریکا تلاش میکنند تصویر نادرستی از اسلام ارائه کنند.
این نهاد همچنین اعلام کرده که از ظرفیت داوطلبان مسلمان در ایالات متحده برای این اقدام استفاده خواهد کرد تا حضور فرهنگی و معنوی مسلمانان در جریان این رقابتهای جهانی تقویت شود.
