شهادت یک بسیجی در جریان تجمع اغتشاشگران مسلح در شهرستان هرسین

۱۳ دی ۱۴۰۴ - ۱۲:۰۹
شهید علی عزیزی از بسیجیان استان کرمانشاه در تجمع اغتشاشگران مسلح به شهادت رسید.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روابط‌عمومی سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه اعلام کرد که شهید علی عزیزی از بسیجیان این استان در جریان تجمع اغتشاشگران مسلح در شهرستان هرسین، هدف حمله مستقیم قرار گرفت و به فیض شهادت نائل آمد.

براساس این گزارش، شهید علی عزیزی نخستین شهید بسیجی استان کرمانشاه در اغتشاشات اخیر است که در جریان مقابله با عناصر مسلح و ناامن‌کننده، بر اثر ضربات چاقو و اصابت گلوله جان خود را فدای امنیت و آرامش جامعه کرد.

روابط‌عمومی سپاه استان کرمانشاه ضمن تأکید بر ادامه بررسی ابعاد این حادثه، اعلام کرد اطلاعات تکمیلی درباره جزئیات مراسم تشییع و خاکسپاری این شهید متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

