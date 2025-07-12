شهادت سه تن از مجروحان حادثه تروریستی چابهار

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز اطلاع رسانی پلیس سیستان و بلوچستان از شهادت سه نفر از مجروحان حادثه تروریستی دیروز در چابهار خبر داد.

مرکز اطلاع رسانی پلیس سیستان و بلوچستان روز شنبه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در پی درگیری عوامل گروهک تروریستی با کارکنان گشت انتظامی در شهرستان چابهار متأسفانه سه نفر از کارکنان پلیس به علت شدت جراحات وارده به شهادت رسیدند که زمان و مکان تشییع پیکر مطهرشان متعاقبا اعلام خواهد شد.

در این حادثه تروریستی حسین جعفرنیا، عباس بیرقی فرد و حمیدرضا میرشاهی به شهادت رسیدند.

در پی درگیری عوامل خود فروخته یک گروهک تروریستی با نیروهای انتظامی شهرستان چابهار یکی از این افراد زخمی شد و یک نفر دیگر به هلاکت رسید.

مرکز اطلاع رسانی پلیس اعلام کرد که عوامل تروریستی پس از این جنایت، حین فرار تحت تعقیب و محاصره نیروهای یگان تکاوری فراجا قرار گرفتند و کنترل امنیت منطقه در اختیار پلیس است.

