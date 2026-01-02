شهر دوحه پایتخت گردشگری خلیج فارس در سال ۲۰۲۶ میلادی شد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شهر دوحه موفق شد عنوان پایتخت گردشگری خلیج فارس برای سال ۲۰۲۶ را کسب کند؛ این موفقیت نتیجه ارائه یک پرونده جامع و استراتژیک توسط سازمان گردشگری قطر به کمیته مسئول انتخاب پایتخت گردشگری خلیج فارس بود. این پرونده، تصویرگر چشمانداز قطر و توانمندیهای دوحه به عنوان مقصدی جهانی است که تلفیقی از اصالت فرهنگی، نوآوری شهری، پایداری و کیفیت زندگی را ارائه میدهد و همسو با اهداف استراتژیک این کشور برای تنوعبخشی به منابع اقتصادی و تقویت گردشگری به عنوان بخش محوری رشد اقتصادی است.
«سعد بن علی الخرّجی» رئیس سازمان «قطر برای گردشگری» و هیئتمدیره «زوروا قطر» (Visit Qatar)، انتخاب دوحه به عنوان پایتخت گردشگری خلیج برای سال ۲۰۲۶ را یک نقطه عطف استراتژیک دانست و گفت: این موفقیت تأیید میکند که روند توسعه گردشگری در قطر به عنوان رکن اساسی در چارچوب استراتژی ملی و چشمانداز ۲۰۳۰ قطر به خوبی پیش رفته است.
او ادامه داد: این عنوان نشاندهنده پیشرفت چشمگیر قطر در ایجاد سیستم گردشگری یکپارچه، پایدار و رقابتی در سطح منطقهای و جهانی است که با زیرساختهای درجه یک، دسترسی آسان و تجربه بازدیدکننده منحصر به فرد پشتیبانی میشود.
الخرّجی افزود: سال ۲۰۲۶ یک سکوی استراتژیک برای تقویت همکاری گردشگری در سطح خلیج فارس، جذب سرمایهگذاری، ایجاد فرصتهای اقتصادی جدید و ایجاد میراث بلندمدت است که جایگاه دوحه را به عنوان مرکز منطقهای و مقصد برجسته گردشگری شامل گردشگری کسبوکار، میزبانی رویدادها و جشنوارههای بزرگ، و همچنین گردشگری خانوادگی، ارتقا میدهد.
طبق بیانیه رسمی، انتخاب دوحه بر پایه زیرساختها و محورهای استراتژیک جامع صورت گرفت؛ از جمله زیرساختهای پیشرفته حملونقل شامل فرودگاه بینالمللی حمد که جوایز جهانی دریافت کرده، و خطوط هواپیمایی قطر که دوحه را به بیش از ۱۷۷ مقصد جهانی متصل میکند، تا شبکههای مترو و تراموا که تجربه حملونقل روان برای بازدیدکنندگان فراهم میآورد. قطر همچنین با سیاستهای صدور ویزای منعطف از طریق پلتفرم «هیّا» و محیط سرمایهگذاری رقابتی و همکاریهای استراتژیک منطقهای و بینالمللی، جذابیت گردشگری خود را افزایش داده و حضور دوحه در نقشه گردشگری جهانی را تثبیت کرده است.
پرونده انتخاب دوحه همچنین نشاندهنده توانمندی ارائه تجربه گردشگری متنوع و کامل است که با زیرساختهای پیشرفته، امکان میزبانی رویدادهای بزرگ و کنفرانسها و تقویم سالانهای پر از فعالیتهای فرهنگی، ورزشی و تفریحی را فراهم میکند. سازمان «قطر برای گردشگری» در آینده نزدیک برنامههای پایتخت گردشگری خلیج در دوحه را اعلام خواهد کرد؛ شامل ابتکارهای همکاری خلیجی، کمپینهای تبلیغاتی و رویدادهای فرهنگی و اجتماعی که طی سال برگزار میشوند و تأثیر اقتصادی و گردشگری پایدار خواهند داشت و جایگاه دوحه را به عنوان مرکز گردشگری منطقهای و جهانی تثبیت میکند.
در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ میلادی، قطر میزبان ۲.۶ میلیون گردشگر خارجی بود که ۳ درصد نسبت به سال ۲۰۲۴ افزایش داشت. متوسط اشغال هتلها ۷۱٪ و مجموع شبهای اقامت ۵.۲۳ میلیون شب گزارش شد. بخش گردشگری حدود ۸٪ از تولید ناخالص داخلی قطر را شامل میشود که معادل ۵۵ میلیارد ریال قطر است و هدف این کشور افزایش آن تا ۱۲٪ تا سال ۲۰۳۰ از طریق تنوعبخشی به گردشگری ورزشی، فرهنگی و کنفرانسی است. شایان ذکر است که دوحه همچنین در سال ۲۰۲۳ عنوان پایتخت گردشگری عربی را از شورای وزرای گردشگری عرب به پاس نقش برجستهاش در میزبانی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ و زیرساختهای گردشگری پیشرفتهاش، کسب کرد.
