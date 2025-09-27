توسعه گردشگری اسلامی در ازبکستان؛ سمرقند و بخارا مقصد گردشگران مسلمان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دولت ازبکستان در چارچوب استراتژی ملی توسعه، اصلاحات گسترده‌ای را برای تقویت صنعت گردشگری آغاز کرده که تمرکز ویژه‌ای بر گردشگری اسلامی دارد. این کشور با ارتقای زیرساخت‌ها، تشویق مشارکت بخش خصوصی و تنوع‌بخشی به خدمات گردشگری در پی جذب بیشتر گردشگران خارجی است.

ازبکستان که در قلب آسیای مرکزی واقع شده، با شهرهای تاریخی سمرقند و بخارا به عنوان مقصد مهم گردشگران مسلمان شناخته می‌شود. یکی از برجسته‌ترین اماکن اسلامی در این کشور آرامگاه بخاری، عالم اهل سنت و نویسنده کتاب صحیح بخاری در نزدیکی سمرقند است که با دستور رئیس‌جمهور ازبکستان در حال توسعه بوده و شامل مسجدی با ظرفیت ۱۰ هزار نفر و چهار مناره ۷۵ متری خواهد بود. همچنین بازسازی مجموعه ماتریدی و آرامگاه بهاءالدین نقشبند از بزرگان صوفیه در بخارا نیز در دست اجراست.

برای معرفی جهانی، ازبکستان شبکه تلویزیونی چندزبانه «امام بخاری» و پلتفرم آنلاین «تبرک زیارت» را راه‌اندازی کرده که اطلاعات ۲۶۰ مکان زیارتی را به هفت زبان ارائه می‌دهد.

این اقدامات نتایج ملموسی داشته به طوری که تنها در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ بیش از ۵۷ درصد گردشگران به این کشور از کشورهای عضو و ناظر سازمان کشورهای ترک‌زبان بوده‌اند.

