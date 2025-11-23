گردشگری محور توسعه فارس خواهد بود

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، مهدی پارسایی در جمع فعالان گردشگری استان افزود: سند توسعه گردشگری فارس پس از سال‌ها مطالعه و بررسی در دولت چهاردهم نهایی شد و به همه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ گردیده است. وی تأکید کرد: همه دستگاه‌ها باید خود را مجری این سند بدانند تا توسعه گردشگری استان محقق شود.

وی با اشاره به ویژگی‌های سند توسعه گردشگری استان اظهار داشت: این سند تنها به شیراز محدود نیست و بر اساس شرایط شهرستان‌ها، ۲۱ شهر فارس برای تدوین طرح جامع گردشگری انتخاب شده‌اند که با محوریت شهرداری‌ها تا پایان سال جاری آماده خواهد شد.

پارسایی همچنین با اشاره به برگزاری رویدادهای مهم گردشگری در استان از جمله نشست نوروز با حضور سفرای کشورهای حوزه نوروز و ارکستر فیلارمونیک ارمنستان گفت: دولت با برگزاری چنین رویدادهایی تلاش دارد فضای ایران‌هراسی را بشکند و تصویر واقعی ایران را به جهان نشان دهد.

وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه گردشگری با مشکلاتی مواجه بوده است، افزود: با رفع موانع قانونی، تحول اساسی در این بخش رقم خواهد خورد و طرح‌های سرمایه‌گذاری به ثمر خواهد نشست.

پارسایی تأکید کرد: سرمایه‌گذاری در گردشگری باید با استفاده از ظرفیت‌های داخلی استان انجام شود تا مردم فارس سهم بیشتری از این بازار داشته باشند. وی همچنین نقش جوانان فعال حوزه گردشگری را در توسعه ارتباطات بین‌المللی و جذب گردشگران خارجی مهم دانست و گفت: تولید محتوای مناسب به زبان‌های مختلف می‌تواند به تقویت جایگاه فارس در عرصه گردشگری جهانی کمک کند.

..............................

پایان پیام/