به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ منظومه امنیتی اسرائیل، وزیران کابینه این رژیم را از بیان هرگونه اظهارنظر علنی درباره ایران برحذر داشته است. این اقدام در سایه تنشهای رو به افزایش و پیگیری دقیق تحولات مربوط به ایران صورت گرفته و تأکید شده که هرگونه اظهارنظر سیاسی میتواند آسیب جدی وارد کند.
منابع امنیتی به «شبکه ۱۲» اسرائیل گفتهاند که براساس دستورالعملهای رئیس ستاد ارتش ـ که در نتیجه درسآموزی از وقایع ۷ اکتبر تدوین شده ـ نیروهای اسرائیلی باید برای سناریوی جنگ غافلگیرانه در تمامی جبههها، از جمله جبهه ایران، آماده باشند؛ مسئلهای که سطح آمادهباش کنونی را توضیح میدهد.
این منابع افزودند: وضعیت به خودیِ خود بسیار متشنج است و هرگونه اظهارنظر از سوی یک وزیر یا سیاستمدار اسرائیلی درباره ایران، آسیب زیادی به همراه دارد. آنچه اکنون لازم است، سکوت است.
