بر اساس گزارش شبکه «انبیسی نیوز» به نقل از منابع اسرائیلی و آمریکایی، «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر اسرائیل، قصد دارد «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا را در جریان طرحهای احتمالی برای اجرای حملات جدید علیه ایران قرار دهد.
این منابع اعلام کردند نگرانی مقامهای اسرائیلی درباره گسترش برنامه موشکهای بالستیک ایران افزایش یافته است؛ برنامهای که به گفته آنان در پی حملات نظامی اسرائیل در اوایل سال جاری آسیب دیده، اما همچنان در حال احیاست. از اینرو، اسرائیل خود را برای ارائه گزینههای حمله مجدد به ایران به رئیسجمهور آمریکا آماده میکند.
به گفته منابع، مقامهای اسرائیلی همچنین نگران آن هستند که ایران در حال بازفعالسازی سایتهای غنیسازی اورانیومی باشد که در جریان جنگ ۱۲روزه، هدف حملات آمریکا قرار گرفته بودند.
انتظار میرود نتانیاهو ـ که به اتهام ارتکاب جنایات جنگی در غزه تحت تعقیب دیوان کیفری بینالمللی است ـ در دیدار پیشِرو با ترامپ در اواخر ماه جاری در ایالت فلوریدا، استدلالها و برنامههای خود برای حمله به ایران را مطرح کند.
به گفته منابع، بخشی از استدلال نتانیاهو این خواهد بود که اقدامات ایران نهتنها تهدیدی برای اسرائیل، بلکه برای کل منطقه، از جمله منافع ایالات متحده آمریکا به شمار میرود.
همچنین گفته شده نخستوزیر اسرائیل گزینههایی را برای مشارکت مستقیم آمریکا در هرگونه عملیات نظامی جدید یا ارائه کمک به آن، به ترامپ پیشنهاد خواهد داد.
با این حال، دو مقام پیشین اسرائیلی گفتهاند که اگر تنش میان مقامهای آمریکایی و اسرائیلی بر سر رویکرد نتانیاهو نسبت به آتشبس در نوار غزه ادامه یابد ـ آتشبسی که از ۱۰ اکتبر گذشته اجرایی شد و اسرائیل بارها آن را نقض کرده است ـ ترامپ ممکن است اشتیاق کمتری به هرگونه اقدام نظامی جدید علیه ایران نشان دهد.
طرحهای اسرائیل
درباره طرحهایی که نتانیاهو قرار است به ترامپ ارائه دهد، یک منبع آگاه توضیح داد که پیش از حملات ژوئن، اسرائیل چهار گزینه اقدام نظامی را به ترامپ پیشنهاد کرده بود.
به گفته این منبع، گزینه نخست انجام عملیات یکجانبه اسرائیل علیه ایران بود، گزینه دوم شامل حمایت محدود آمریکا میشد، گزینه سوم اجرای عملیات مشترک آمریکا و اسرائیل و گزینه چهارم انجام کامل عملیات توسط ایالات متحده آمریکا به تنهایی بود. در نهایت، ترامپ با اجرای عملیات مشترک موافقت کرد.
این منبع افزود که نتانیاهو احتمالاً در دیدار آینده نیز مجموعهای مشابه از گزینهها را به ترامپ ارائه خواهد کرد.
دیدار پیشِ رو
اگرچه دولت اسرائیل از برنامهریزی دیداری میان نتانیاهو و ترامپ در تاریخ ۸ دی خبر داده است، اما ترامپ روز پنجشنبه گذشته در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفت: هنوز موعد رسمی تعیین نشده، اما او مایل است با من دیدار کند.
در همین زمینه، «آنا کلی» سخنگوی کاخ سفید، اعلام کرد که ترامپ گفته است که اگر ایران بهدنبال دستیابی به سلاح هستهای باشد، آن سایت پیش از نزدیک شدن به این هدف، مورد حمله قرار گرفته و نابود خواهد شد.
او افزود که آژانس بینالمللی انرژی اتمی و دولت ایران نیز ارزیابی دولت آمریکا را تأیید کردهاند که عملیات موسوم به ‘چکش نیمهشب’ بهطور کامل توانمندیهای هستهای ایران را نابود کرده است؛ هرچند در ارزیابیهای اولیه گفته شده بود میزان خسارت ممکن است گسترده نباشد.
این تحولات در حالی رخ میدهد که تهران تمایل خود را برای ازسرگیری گفتوگوهای دیپلماتیک با ایالات متحده آمریکا درباره برنامه هستهایاش اعلام کرده است.
در چارچوب آنچه آمریکا عملیات چکش نیمهشب نامید، ارتش ایالات متحده بامداد ۱ تیر با استفاده از بیش از ۱۰۰ هواپیما، زیردریایی و هفت بمبافکن B-۲، تأسیسات هستهای ایران را هدف قرار داد. این حملات پس از چند روز حملات پیدرپی اسرائیل به مراکز نظامی ایران و ترور برخی مقامات که از ۲۳ خرداد آغاز شده بود، انجام شد و جنگ در نهایت در ۳ تیر پایان یافت.
