سه گزینۀ نظامی اسرائیل علیه ایران

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رژیم صهیونیستی در حال آمادهسازی برای جنگ علیه ایران است و نخستوزیر این رژیم در حالی که تلاش میکند چراغ سبز آمریکا را برای تغییر قواعد درگیریهای منطقهای به دست آورد، سه گزینه نظامی را در دستور کار دارد.
الاخبار لبنان نوشت: نتانیاهو قرار است در تاریخ ۲۹ دسامبر ۲۰۲۵ (۸ دی ۱۴۰۴) به ایالات متحده سفر کند؛ سفری که از مرحله برنامهریزی فراتر رفته و وارد مذاکرات فشرده درباره مسائل راهبردی شده است.
رسانههای عبری گزارش دادند که موضوعات اصلی این دیدار شامل: مرحله دوم عملیات در غزه و حضور نیروهای بینالمللی با تضمینهای امنیتی، ادامه حملات در سوریه، تهدید ایران و بررسی گزینههای نظامی پیشنهادی اسرائیل، و همچنین سطح دخالت در لبنان مطابق با چارچوبهای مورد قبول آمریکا خواهد بود.
«ایال زمیر» رئیس ستاد ارتش اسرائیل، ایران را بهطور مستقیم تهدید کرده و گفته است در صورت عبور تهران از «خطوط قرمز»، ارتش اسرائیل واکنش نشان خواهد داد.
همزمان، آمریکا بر اولویت بازسازی غزه تأکید کرده و مشارکت کشورهایی مانند ترکیه و قطر را ضروری دانسته است. از سوی دیگر، واشنگتن حمایت خود در پروندههای ایران و سوریه را به پیشرفت ملموس در غزه مشروط کرده است.
در روزهای اخیر، گفتمان امنیتی و رسانهای اسرائیل تمرکز ویژهای بر ایران داشته و از «حتمی بودن جنگ» سخن گفته است. ارتش اسرائیل نیز در حال بازسازی بانک اهداف و تدوین سناریوهای مختلف نظامی است.
سه سناریوی مطرحشده عبارتند از: حمله منفرد اسرائیل، عملیات مشترک با آمریکا، یا حمله کامل توسط ارتش آمریکا مشابه حمله اخیر به داعش در سوریه.
منابع عبری تأکید کردهاند که تصمیم نهایی به نتیجه دیدار نتانیاهو با ترامپ در فلوریدا وابسته است. نتانیاهو قصد دارد به ترامپ نشان دهد که ایران وارد مرحله «آزمایشهای میدانی» شده و تغییرات در سامانههای پهپادی، راداری و دفاع هوایی آن تهدیدی جدی محسوب میشود.
زمیر همچنین گفته است «دست ارتش اسرائیل بلند است» و در هر جبههای که لازم باشد ضربه خواهد زد. او جنگ طولانی اسرائیل را در اصل علیه ایران دانست.
گزارشها حاکی است که زمیر با «برد کوپر» فرمانده سنتکام، درباره نگرانیهای ناشی از مانورهای اخیر ایران گفتوگو کرده است. هرچند اطلاعات آمریکا نشانهای از حمله قریبالوقوع نمیبیند، اما منابع اسرائیلی احتمال تشدید تنش را بیش از ۵۰ درصد ارزیابی کردهاند.
این سفر نتانیاهو نهتنها برای هماهنگی در یک پرونده خاص، بلکه برای تعیین قواعد جدید درگیریهای آینده در غزه، لبنان، سوریه و ایران و میزان حمایت آمریکا در هر یک از این جبههها خواهد بود.
..................................
پایان پیام/ 167
نظر شما