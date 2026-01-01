به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه‌های اسرائیلی امروز (پنجشنبه) گزارش دادند که ارتش اشغالگر اسرائیل آماده‌سازی‌های خود را برای احتمال وقوع آنچه جنگی غافلگیرکننده در سه جبهه ایران، لبنان و کرانه باختری توصیف شده، سرعت بخشیده است.

مدتی است که اسرائیل تهدید به آغاز جنگی جدید علیه ایران و انجام حملات گسترده در لبنان می‌کند و همزمان برخی وزرای اسرائیلی برای ازسرگیری جنگ نسل‌کشی در غزه تحریک می‌کنند؛ در حالی که تنش‌ها در کرانه باختری نیز همچنان رو به افزایش است.

«آوی بلوط» فرمانده منطقه مرکزی ارتش اسرائیل دیروز روز چهارشنبه اعلام کرد که تل‌آویو باید برای جنگی غافلگیرکننده، آماده باشد و سطح بالایی از آمادگی را حفظ کند.

شبکه خصوصی «کانال ۱۲» اسرائیل گفت: در پرتو رویدادهای ایران، ارتش اسرائیل روند آماده‌سازی خود را برای احتمال وقوع جنگی غافلگیرکننده در سه جبهه اصلی—ایران، لبنان و کرانه باختری—تسریع کرده است.

به گفته این شبکه، این موضوع بخشی از یک برنامه چندساله تا سال ۲۰۳۰ به رهبری «ایال زامیر» رئیس ستاد ارتش اسرائیل است که از جمله شامل گسترش قابل توجه فعالیت‌ها و حضور ارتش اسرائیل در فضای ماورای جو می‌شود.

در ادامه آمده است که رئیس ستاد به دو محور اصلی در این برنامه اشاره کرده که شامل توجه ویژه به نیروهای انسانی و ورود گسترده‌تر به حوزه فضا است. ارتش اسرائیل فضا را به‌عنوان بعدی برای توسعه توانمندی‌های دفاعی، تهاجمی و اطلاعاتی تعریف می‌کند.

کانال ۱۲ افزود که خطوط کلی این برنامه پس از حدود دو سال نبرد شدید، در حال روشن شدن است و در کنار تدوین برنامه، فرآیند آماده‌سازی برای جنگ—و حتی اجرای احتمالی یک عملیات غافلگیرکننده—در جریان است و ایران در صدر این سناریوها قرار دارد.

این شبکه ادعا کرد که تل‌آویو نگران است تهران برای مقابله با اعتراضات داخلی در ایران، با حمله به اسرائیل واکنش نشان دهد تا مانع از سقوط نظام شود.

به گفته این رسانه، بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل، روز چهارشنبه از میامی (در آمریکا که چند روزی است در آنجا حضور دارد) نشست‌ها و مشورت‌هایی درباره اعتراضات در ایران برگزار کرده است.

براساس این گزارش، دفتر نخست‌وزیری اسرائیل از اظهار نظر درباره تحولات ایران خودداری می‌کند؛ زیرا بیم آن دارد که هرگونه اظهارنظر از سوی نتانیاهو یا مقامات ارشد، ایران را به اقدام علیه اسرائیل ترغیب کند تا اعتراضات داخلی را خاموش سازد.

کانال ۱۲ از قول یک مقام ارشد اسرائیلی—بی‌آنکه نامش را فاش کند—نقل کرد: ما رویدادی خطرناک در داخل ایران را رصد می‌کنیم، اما هنوز برای قضاوت درباره پیامدهای آن زود است.

پیش از این اعتراضات نیز اسرائیل طی هفته‌ها اعلام کرده بود قصد دارد جنگی جدید با ایران آغاز کند و در صورتی که دولت لبنان نتواند تا پایان سال ۲۰۲۵ سلاح‌های حزب‌الله را خلع کند، حمله‌ای گسترده به آنچه پایگاه‌های حزب‌الله می‌خواند، انجام دهد.

