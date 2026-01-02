  1. صفحه اصلی
ضربه سنگین مرزبانان هنگ مرزی سراوان به گروهک تروریستی

۱۳ دی ۱۴۰۴ - ۰۲:۴۹
ضربه سنگین مرزبانان هنگ مرزی سراوان به گروهک تروریستی

مرزداران سراوان با گروهک تروریستی به صورت مسلحانه درگیر شدند که این درگیری، کشف تجهیزات جنگی از تروریست‌ها به دنبال داشت.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سردار رضا شجاعی فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان گفت: تیمی از گروهک تروریستی قصد ورود به خاک جمهوری اسلامی ایران را داشتند که با مرزبانان هنگ مرزی سراوان درگیر شده و در این درگیری شدید و تبادل آتش سنگین، با برتری قاطع آتش مرزبانان روبرو شدند.

وی ادامه داد: این تبادل آتش، منجر شد تا به این گروهک تروریستی خسارات سنگین وارد شود و چند تن از آنان در این درگیری زخمی شوند.

شجاعی با بیان اینکه تعدادی از اعضای این گروهک با برجا گذاشتن تجهیزات از منطقه متواری شدند، گفت: مرزبانان در پاکسازی محل درگیری، توانستند تعداد ۴ قبضه سلاح کلاش، یک قبضه کلت کمری، تعداد ۱۰ گلوله اس پی جی ۹، ٢ قبضه نارنجک، ۳ گلوله آرپی‌جی ۷، ۲۴۰ عدد فشنگ دوشیکا، ٢٠ عدد فشنگ قناسه، ٢٣٢ عدد فشنگ تیربار گرینف، ١٣٢ عدد فشنگ کلاش، ١٠ تیغه خشاب کلاش و یک تیغه خشاب کلت را کشف کنند.

