ضربه سنگین مرزبانان هنگ مرزی سراوان به گروهک تروریستی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سردار رضا شجاعی فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان گفت: تیمی از گروهک تروریستی قصد ورود به خاک جمهوری اسلامی ایران را داشتند که با مرزبانان هنگ مرزی سراوان درگیر شده و در این درگیری شدید و تبادل آتش سنگین، با برتری قاطع آتش مرزبانان روبرو شدند.

وی ادامه داد: این تبادل آتش، منجر شد تا به این گروهک تروریستی خسارات سنگین وارد شود و چند تن از آنان در این درگیری زخمی شوند.



شجاعی با بیان اینکه تعدادی از اعضای این گروهک با برجا گذاشتن تجهیزات از منطقه متواری شدند، گفت: مرزبانان در پاکسازی محل درگیری، توانستند تعداد ۴ قبضه سلاح کلاش، یک قبضه کلت کمری، تعداد ۱۰ گلوله اس پی جی ۹، ٢ قبضه نارنجک، ۳ گلوله آرپی‌جی ۷، ۲۴۰ عدد فشنگ دوشیکا، ٢٠ عدد فشنگ قناسه، ٢٣٢ عدد فشنگ تیربار گرینف، ١٣٢ عدد فشنگ کلاش، ١٠ تیغه خشاب کلاش و یک تیغه خشاب کلت را کشف کنند.

