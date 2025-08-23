به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ این تیم تروریستی که مجهز به انواع سلاح، مهمات و سازههای انفجاری بود، در روزهای گذشته از مرزهای شرقی وارد کشور شده و درصدد انجام عملیات تروریستی خطرناک و هدفمند بود که به تور امنیتی سربازان گمنام امام زمان(عج) افتاد.
تیم اصلی عملیاتی، متشکل از هفت تروریست غیر ایرانی و مسلح به سلاح هایی از قبیل آر.پی.جی7 لیزردار، مسلسلهای آمریکایی M4 و M16، نارنجکهای دستی، سلاحهای نارنجکانداز، جلیقههای انفجاری، بیسیمهای دستی، مقدار فراوانی انواع فشنگ و خرج ضد نفر آر.پی.جی بوده، که علاوه بر این تسلیحات، از تروریستها چند دستگاه خودرو و موتور سیکلت و سایر لوازم و تجهیزات ذیربط کشف شد.
در تبادل آتش متقابلِ سنگین و چند ساعته با تروریستها، تعداد شش تروریستِ مهاجم به هلاکت رسیدند و دو نفر بازداشت شدند. در این عملیات ۲ نفر از نیروهای اداره اطلاعات و یک نفر از مأموران فراجا مجروح شدند.
براساس اطلاعات بهدستآمده هدف این تیم تروریستی، حمله به یکی از مراکز حیاتی واقع در منطقه شرق کشور بود و نوع دورههای ویژهی نظامی و تمرینهایی که بر روی ماکت مرکز حیاتیِ مورد نظر انجام شده، حکایت از مدلهای آموزشی و عملیاتی سازمان جاسوسی موساد دارد که در گذشته نمونههای مشابه آن نیز کشف شده بود.
