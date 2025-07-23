درگیری مرزبانان با گروهک ضدانقلاب در بانه/ ۲ مرزبان به شهادت رسیدند

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سردار فرج رستمی، فرمانده مرزبانی استان کردستان از درگیری مسلحانه مرزبانان با گروهک معاند و ضدانقلاب در نوار مرزی هنگ بانه و شهادت دو تن از مرزبانان جان‌برکف خبر داد.

وی افزود: شب گذشته تیم گشتی هنگ مرزی بانه به‌منظور انسداد مرز و مقابله با ترددهای مرزی غیرمجاز، حین انجام مأموریت گشت‌زنی در نقطه صفر مرزی، با عناصر گروهک معاند و ضدانقلاب برخورد و با موضع‌گیری مناسب و اقتدار تمام اقدام به تیراندازی پرحجم و سنگین به‌سمت آنان کردند.

فرمانده مرزبانی استان کردستان گفت: در این درگیری مرزبانان با حجم آتش سنگین ضمن ممانعت از ورود اعضای گروهک معاند و ضدانقلاب به داخل مرزهای کشور، توانستند ضربه‌ای سنگین بر پیکره این گروهک وارد کنند.

وی اعلام کرد: در این درگیری مسلحانه، دو نفر از مرزبانان غیور و جان‌برکف به‌نام‌های سروان "سجاد ادیب" و گروهبان‌یکم "علی بداق" بر اثر اصابت گلوله و شدت جراحات وارده به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

رستمی ضمن تبریک و تسلیت به خانواده این شهدای والامقام و همرزمانش، خاطرنشان کرد: مرزبانان در خط مقدم دفاع از خاک کشور، از جان مایه گذاشته و لرزه بر پیکره مجرمان و متجاوزان مرزی انداخته‌اند و قطعاً راه این شهیدان بزرگوار و دیگر شهدا در دفاع از کشور و ارزش‌های نظام و انقلاب ادامه دارد.



