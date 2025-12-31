  1. صفحه اصلی
  2. اخبار ایران

کشف ۱۰۰ قبضه سلاح قاچاق از گروهک‌های معاند

۱۰ دی ۱۴۰۴ - ۲۱:۵۸
کد مطلب: 1768364
کشف ۱۰۰ قبضه سلاح قاچاق از گروهک‌های معاند

تحقیقات اولیه حاکی از آن است که مأموریت این عناصر، به خشونت کشاندن تجمعات اعتراضی در کشور بوده و این سلاح ها بنا بود که در پی کشانده شدن اعتراضات به آشوب به دستان شورشیان برسد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک منبع مطلع در وزارت اطلاعات از شناسایی و بازداشت ۷ نفر از عناصر وابسته به گروهک‌های معاند مستقر در آمریکا و اروپا خبر داد.

یک منبع مطلع در وزارت اطلاعات از شناسایی و بازداشت ۷ عنصر یک گروهک خبر داد و اظهار کرد: پنج نفر از بازداشت‌شدگان با سرپل سلطنت‌طلبان مستقر در آمریکا ارتباط داشته و دو نفر دیگر نیز وابسته به گروهک‌های مستقر در اروپا بوده‌اند.

وی همچنین از کشف ۱۰۰ قبضه کلت کمری قاچاق خبر داد و افزود: این سلاح‌ها در پوشش کالای کوله‌بری وارد کشور شده بودند که عوامل ورود آن‌ها نیز شناسایی و بازداشت شدند.

به گفته این منبع مطلع، تحقیقات اولیه حاکی از آن است که مأموریت این عناصر، به خشونت کشاندن تجمعات اعتراضی در کشور بوده و این سلاح ها بنا بود که در پی کشانده شدن اعتراضات به آشوب به دستان شورشیان برسد.

..........................

پایان پیام

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha