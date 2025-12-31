به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک منبع مطلع در وزارت اطلاعات از شناسایی و بازداشت ۷ نفر از عناصر وابسته به گروهک‌های معاند مستقر در آمریکا و اروپا خبر داد.

یک منبع مطلع در وزارت اطلاعات از شناسایی و بازداشت ۷ عنصر یک گروهک خبر داد و اظهار کرد: پنج نفر از بازداشت‌شدگان با سرپل سلطنت‌طلبان مستقر در آمریکا ارتباط داشته و دو نفر دیگر نیز وابسته به گروهک‌های مستقر در اروپا بوده‌اند.

وی همچنین از کشف ۱۰۰ قبضه کلت کمری قاچاق خبر داد و افزود: این سلاح‌ها در پوشش کالای کوله‌بری وارد کشور شده بودند که عوامل ورود آن‌ها نیز شناسایی و بازداشت شدند.

به گفته این منبع مطلع، تحقیقات اولیه حاکی از آن است که مأموریت این عناصر، به خشونت کشاندن تجمعات اعتراضی در کشور بوده و این سلاح ها بنا بود که در پی کشانده شدن اعتراضات به آشوب به دستان شورشیان برسد.

