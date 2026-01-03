به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نقض آتش‌بس در نوار غزه توسط ارتش رژیم صهیونیستی همچنان ادامه دارد و منابع فلسطینی اعلام کردند که ارتش اشغالگر رژیم صهیونیستی حملاتی هوایی به مناطق شرقی خان یونس در جنوب نوار غزه انجام داده است.

به گفته این منابع همچنین شرق شهر غزه و نیز دیرالبلح از سوی جنگنده‌های اسرائیلی بمباران شده است.

همچنین شرق دیر البلح در مرکز نوار غزه نیز هدف حمله و شلیک‌های پی در پی اشغالگران صهیونیست قرار گرفت.

بر اساس گزارش‌ها، پهپادهای شناسایی ارتش صهیونیستی به طور مستمر در آسمان نوار غزه به پرواز درآمده‌اند.

در همین راستا، پرواز پهپادهای اشغالگر بر فراز اردوگاه النصیرات در مرکز نوار غزه ادامه داشته و همزمان، توپخانه ارتش صهیونیستی مناطق شرقی خان یونس در جنوب این باریکه را مجدد هدف قرار داد.

همچنین خودروهای زرهی اشغالگران در امتداد خط شرقی نوار غزه اقدام به تیراندازی کرده‌اند. این تحرکات نظامی به جنوب خان یونس نیز گسترش یافته و صهیونیست ها مستقیم به سوی مناطق مختلف این شهر شلیک کردند.

نظامیان رژیم صهیونیستی به سمت مناطق غربی رفح در جنوب نوار غزه نیز شلیک کردند.

