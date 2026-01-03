عراق و منطقه در آستانه تحولات بزرگ قرار دارند/ این تحرکات در چارچوب عقیده «اسرائیل بزرگ» است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله سید یاسین موسوی، امام جمعه بغداد، تأکید کرد حوادث سریع و درهمتنیدهای که طی این هفته رخ داده است، ضرورت تبیین مواضع و خوانش آگاهانه از ماهیت تحولات جاری را دوچندان میکند.
وی با هشدار نسبت به گرفتار شدن در دام تحلیلهای سطحی و فضاسازیهای رسانهای گمراهکننده، تصریح کرد آنچه در عرصه داخلی و منطقهای رخ میدهد، در چارچوب پروژههای کلان، برای بازترسیم نقشههای نفوذ در منطقه قابل فهم است.
وی با اشاره به روند انتخاب رئیس و نواب رئیس مجلس نمایندگان عراق گفت: آنچه در این زمینه رخ داد، خارج از چارچوب مألوف فرآیند سیاسی عراق در بیش از دو دهه گذشته نیست. آیتالله موسوی خاطرنشان کرد نظام سهمیهبندی تحمیلی که با تصمیمات خارجی، بهویژه آمریکا، بر ساختار سیاسی عراق حاکم شده، همچنان تعیینکننده توزیع مناصب حاکمیتی بر اساس ملاحظات جناحی و نه منافع ملی است و در این میان، حقوق واقعی اکثریت جامعه نادیده گرفته میشود.
وی افزود: طرح اتهامها علیه افراد مشخص باید مبتنی بر مستندات قانونی باشد؛ یا اثبات شود یا رد. رها کردن افکار عمومی در فضای ابهام، نوعی بیاعتنایی به جامعه و دولت است.
امام جمعه بغداد تأکید کرد مرحله پیشِرو، بهویژه در انتخاب نخستوزیر و مناصب حاکمیتی، نیازمند پایبندی به معیارهای عینی برای ساختن دولتی دارای حاکمیت ملی و استقلال واقعی است؛ دولتی که با ارادهای کاملاً داخلی و به دور از هرگونه مداخله خارجی اداره شود. به گفته وی، بدون این پایه، دستیابی به ثبات سیاسی واقعی ممکن نخواهد بود.
آیتالله موسوی نسبت به گسترش نقش افرادی که آنان را «پیشگو» مینامند در رسانهها و شبکههای اجتماعی هشدار داد و این رویکرد را غیرعلمی و غیرایمانی دانست.
وی اظهار داشت برخی از این چهرهها توسط دستگاههای اطلاعاتی بینالمللی برای القای ترس، ناامیدی و ترویج سناریوهای جنگ و ویرانی مورد بهرهبرداری قرار میگیرند.
وی تأکید کرد آموزههای اسلامی بر مسئولیت انسان در ساختن سرنوشت خود استوار است، نه تسلیم شدن در برابر خرافات یا بزرگنماییهای رسانهای.
وی افزود: تکرار مداوم سخن از ویرانی فراگیر و جنگهای قریبالوقوع، بخشی از جنگ روانی با هدف تضعیف روحیه ملتها، بهویژه ملتهای محور مقاومت است؛ در حالی که امتی که دههها در برابر استبداد و جنگ ایستادگی کرده، توان عبور از چالشهای کنونی را نیز دارد.
امام جمعه بغداد در بخش دیگری از سخنان خود به رسمیت شناختن موسوم به «سومالی لند» از سوی دولت اشغالگر اسرائیل پرداخت و آن را گامی راهبردی و مقدمهای برای اجرای پروژه آوارگی فلسطینیان از غزه و کرانه باختری دانست؛ پروژهای که پیشتر شکست خورده و اکنون با قالبهای جدید مطرح میشود.
وی با تأکید بر غیرممکن بودن ریشهکن کردن ملت فلسطین از سرزمین خود، این اقدام را بخشی از همان طرح دانست.
آیتالله موسوی توضیح داد رژیم صهیونیستی پس از متحمل شدن خسارتهای سنگین در نتیجه عملیات انصارالله یمن و مسدود شدن مسیرهای کشتیرانی در دریای سرخ، در پی یافتن جایگزینهای راهبردی از طریق شاخ آفریقاست؛ اما پس از ناکامی در جیبوتی، تمرکز خود را بر «ارضالصومال» بهعنوان امتداد جغرافیایی و امنیتی برای مقابله با مقاومت یمن قرار داده است.
وی تأکید کرد این تحرکات در چارچوب عقیده «اسرائیل بزرگ» قرار میگیرد؛ عقیدهای که بر گسترش جغرافیایی، تحمیل واقعیت جدید منطقهای و محاصره کشورهایی چون مصر و سودان استوار است و در این مسیر، از روابط راهبردی با اتیوپی، بهویژه در پرونده سد النهضه، بهره میبرد.
امام جمعه بغداد با اشاره به شکلگیری دو محور در منطقه گفت: محور نخست، عادی سازی را در قالب شراکت مشروط و بدون تسلیم کامل به رهبری اسرائیل میپذیرد که مصر، عربستان و ترکیه در رأس آن قرار دارند؛ و محور دوم، پذیرای سلطه کامل اسرائیل است که امارات و برخی طرفهای دیگر در آن جای میگیرند. وی افزود: درگیریها در جنوب یمن نیز بخشی از همین رقابت منطقهای است.
آیتالله موسوی تأکید کرد عراق به دو دلیل اساسی با دیگر کشورهای منطقه تفاوت دارد: مرجعیت دینی و مردم آگاه.
وی گفت ایالات متحده بهخوبی از جایگاه مرجعیت آگاه است و هرگونه ادعا درباره واگذاری انتخاب نخستوزیر به عراقیها، نه از سر لطف، بلکه اعتراف به ناتوانی در برابر اراده ملی است.
وی همچنین ادعای خلع سلاح گروهها را بیش از آنکه واقعیتی میدانی بداند، یک گفتمان رسانهای توصیف کرد و گفت: حشد الشعبی، حشدِ مردم و مرجعیت است و نقش ضامن امنیت عراق را دارد؛ هیچ وطندوست شریفی حاضر به چشمپوشی از آن نیست. به گفته وی، حتی طرفهای آمریکایی نیز میان حشد الشعبی و سایر گروهها تمایز قائل هستند.
امام جمعه بغداد در خصوص ایران نیز ادعاهای مربوط به ناآرامیهای گسترده یا تهدید قریبالوقوع علیه نظام را بیاساس خواند و تصریح کرد آنچه در رسانهها منتشر میشود، صرفاً فضاسازی و جعل خبر است. وی با اشاره به حضور میلیونی مردم در مناسبتهای دینی، این حضور را نشانهای روشن از ثبات سیاسی و اجتماعی کشور دانست.
آیتالله سید یاسین الموسوی در پایان به تحولات جاری در سواحل سوریه و تحرک نیروهای علوی اشاره کرد و آن را تحولی نگرانکننده برای پروژههای غربی و صهیونیستی و در عین حال نویدبخش بازگشت قدرتمند محور مقاومت به سوریه دانست؛ امری که به بازگشت توازن منطقهای و شکلگیری معادلات بازدارندگی جدید در برابر رژیم صهیونیستی منجر خواهد شد.
