رویترز: هیئتی از شورای انتقالی جنوب یمن به زودی به عربستان سفر خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دو منبع دیروز به رویترز گفتند که هیئتی به رهبری عیدروس الزبیدی، رئیس شورای انتقالی جنوب یمن، به زودی به عربستان سعودی سفر خواهد کرد که احتمالاً نشانه‌ای از پیشرفت در جهت پایان دادن به درگیری بین جدایی‌طلبان و دولت عدن است.

این درگیری که اوایل ماه گذشته آغاز شد، منجر به تنش قابل توجهی بین عربستان سعودی و امارات متحده عربی شده و باعث ایجاد شکاف در «ائتلاف عربی» شده است.

شورای انتقالی جنوب که مورد حمایت امارات متحده عربی است، سال‌هاست که بخشی از دولت یمن بوده و جنوب و شرق این کشور را کنترل می‌کند و از حمایت کشورهای خلیج فارس برخوردار است، اما نیروهای آن ماه گذشته به طور غیرمنتظره‌ای بخش‌های وسیعی از خاک یمن را تصرف کردند.

سفر الزبیدی چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که دولت عدن اواخر جمعه اعلام کرد از عربستان سعودی خواسته است تا میزبان نشستی برای حل مسئله جنوب باشد، که ریاض با آن موافقت کرد و متعاقباً از جناح‌های جنوبی نیز دعوت کرد تا در آن شرکت کنند.

شورای انتقالی جنوب از دعوت عربستان سعودی برای گفتگو استقبال کرد، اقدامی که می‌تواند نشان‌دهنده تمایل همه طرف‌ها برای در نظر گرفتن مذاکره به عنوان راهی ممکن برای پایان دادن به این درگیری باشد.

نیروهای وفادار به عدن، با پشتیبانی حملات هوایی عربستان سعودی در روزهای جمعه و شنبه، کنترل استان‌های حضرموت و المهره، استان‌های استراتژیک و مهم شرقی یمن، را دوباره به دست گرفتند.

