وزیر امور خارجه ترکیه با همتایان سعودی و اماراتی خود درباره تحولات یمن گفتگو کرد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ منابعی در وزارت امور خارجه ترکیه اعلام کردند که فیدان در مورد آخرین تحولات یمن با این دو وزیر گفتگو کرده است، اما جزئیات بیشتری فاش نکردند.
این اقدام دیپلماتیک همزمان با تشدید درگیریهای میدانی در استان حضرموت در شرق یمن صورت میگیرد، چرا که احمد الخنباشی، استاندار حضرموت، اعلام کرد که نیروهای «سپر میهن» دولت، پس از درگیری با نیروهای شورای انتقالی جنوب، کنترل اردوگاه تیپ ۳۷ در منطقه الخشعه، شمال این استان را به دست گرفتهاند.
از صبح جمعه، درگیریهایی بین نیروهای «سپر میهن» و نیروهای شورای انتقالی در منطقه الخاشه آغاز شده است، این درگیریها پس از کمینهایی که برای نیروهای دولتی که در حال انجام عملیاتی توصیف شده به عنوان «مسالمتآمیز» برای تصرف اردوگاههای ارتش بودند که در آغاز دسامبر ۲۰۲۵ توسط «شورای انتقالی» تصرف شده بود، ایجاد شده است.
در حالی که استاندار حضرموت تأکید کرد که تحویل اردوگاهها اقدامی پیشگیرانه برای حفظ امنیت و جلوگیری از هرج و مرج است و به منزله اعلام جنگ نیست، سخنگوی شورای انتقالی، محمد النقیب، آنچه را که در حال وقوع است، «آغاز جنگ شمال و جنوب» در حضرموت دانست.
«شورای انتقالی» گفتمانی را اتخاذ میکند که میگوید دولتهای متوالی یمن، مناطق جنوبی را از نظر سیاسی و اقتصادی به حاشیه راندهاند و خواستار جدایی جنوب هستند. این خواستهها توسط مقامات یمنی رد میشوند، که بر تعهد خود به وحدت کشور تأکید میکنند، در حالی که هرگونه نقض وحدت یمن به طور گسترده در سطح منطقهای و بینالمللی رد میشود.
در ۲۲ مه ۱۹۹۰، جمهوری عربی یمن (شمالی) با جمهوری دموکراتیک خلق یمن (جنوبی) متحد شد و جمهوری یمن را تشکیل داد.
