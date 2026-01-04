به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مجمع اهلبیت(ع) عراق، بیانیهای به مناسبت سالگرد شهادت قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، صادر کرد.
این مجمع در خود تاکید کرد که خون فرماندهان پیروزی همچنان چراغ راه آزادگان خواهد بود و انگیزهای برای ادامهی مسیر جهاد و استقامت در برابر چالشها است.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیم
«مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَیٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا»
(از میان مؤمنان مردانی هستند که به پیمانی که با خدا بستند وفادار ماندند؛ برخی از آنان پیمان خود را به انجام رساندند (و به شهادت رسیدند) و برخی دیگر در انتظارند، و هیچ تغییری در عهد خود ندادند)
در سالگرد جاودانهی شهادت فرماندهان پیروزی، شهید سعادتمند حاج قاسم سلیمانی و شهید سعادتمند حاج ابومهدی المهندس (رضواناللهعلیهما)، با نهایت افتخار و عزت، یاد آن قلههای رفیع ایمانی را زنده میکنیم؛ بزرگمردانی که با خون پاک خود حماسههایی بزرگ از عزت و کرامت رقم زدند و معادلهی پیروزی را با ارادهای مؤمنانه و بصیرتی آگاهانه تثبیت کردند. آنان کرامت امت را پاس داشتند، به سرزمین شرف بخشیدند و طرحهای طغیان و استکبار را در هم شکستند.
این سالگرد، تنها ایستگاهی برای یادآوری حزن و اندوه نیست؛ بلکه لحظهای برای آگاهی و احساس مسئولیت است. در این روز، راه و روش فرماندهان شهید را به یاد میآوریم؛ آنان که معنای حقیقی رهبری رسالی را مجسم کردند، جان خود را فدای دین و میهن ساختند و باور داشتند که پیروزی حقیقی با صبر، اخلاص، وحدت صفوف و پایداری بر حق به دست میآید.
در این مناسبت بزرگ تأکید میکنیم که خون فرماندهان پیروزی همچنان چراغ راه آزادگان خواهد بود و انگیزهای برای ادامهی مسیر جهاد و استقامت در برابر چالشها است. همچنین سدی مستحکم در برابر جنگ نرم و طرحهایی میباشد که هویت و آگاهی امت را هدف قرار دادهاند. ما بار دیگر عهد میبندیم که این فداکاریها را در وجدان، رفتار و مواضع خویش زنده نگه داریم و مسئولیت پاسداری از دستاوردهایی را که با برکت آن خونهای پاک تحقق یافته، بر دوش بگیریم.
خداوند فرماندهان پیروزی را رحمت کند و در بهشت برین، در جوار پیامبر اکرم و اهلبیت پاکش ساکن گرداند.
والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته
مجمع اهل بیت علیهمالسلام
عراق
۱۲ رجب ۱۴۴۷ هجری قمری
