مسئول مدرسه علمیه امام عصر(عج) شیراز:

معارف اهل‌بیت(ع)، گنج تمدن انسانی امروز

۱۴ دی ۱۴۰۴ - ۱۰:۲۳
مدیر مرکز پژوهشی مجد با تأکید بر ضرورت بازگشت به زبان اخلاق گفت: در فروپاشی نظم جهانی باید گنج را جست‌وجو کرد؛ و این گنج همان معارف و حکمت اهل‌بیت(ع) است که می‌تواند تمدن انسانی را بازسازی کند و نسل جدید را با پیام ناب اسلام پیوند دهد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر محلاتی، در نشست علمی با حضور علما و اندیشمندان حوزه که در مدرسه علمیه امام عصر(عج) شیراز برگزار شد، با اشاره به اهمیت تاریخی جایگاه ایران و تشیع در جهان امروز اظهار داشت: هیچ‌گاه این‌چنین به چشم ندیده بودم که جامعه‌ی جهانی، به‌ویژه جوانان در غرب، تا این حد به ایران و معارف اهل‌بیت توجه نشان دهند.

وی با اشاره به تجربه‌ی خود در محافل علمی بین‌المللی افزود: در پی فجایع اخیر، به‌ویژه نسل‌کشی در غزه و حمایت آشکار غرب از این خشونت، بسیاری از جوانان در آمریکا، اروپا و استرالیا با دیدی تازه به ایران می‌نگرند؛ چراکه ایران در کنار مظلوم ایستاده است.

حجت الاسلام والمسلمین محلاتی با تأکید بر فروپاشی نظم و نظام بین‌الملل، این وضعیت را فرصتی تاریخی برای بازتعریف تمدن انسانی بر پایه‌ی معارف اهل‌بیت دانست و گفت: در این ویرانه‌ی روابط جهانی، باید گنج را جست‌وجو کرد؛ و این گنج، در اخلاق و حکمت اهل‌بیت نهفته است.

مدیر پژوهشکده مجد با ذکر خاطره‌ای از سخنرانی خود در دانشگاه فلوریدا ادامه داد: در آنجا، برخلاف برخی محافل داخلی، جوانان پس از سخنرانی از من خواستند که بیشتر به آیات و احادیث استناد کنم. این نشان می‌دهد که زبان گذشته دیگر کارآمد نیست و باید با زبان اخلاق، هنر و گفت‌وگوی بین‌رشته‌ای با نسل جدید سخن گفت.

وی با تأکید بر ضرورت بازخوانی نهادها و گزاره‌های دینی بر پایه‌ اخلاق، تصریح کرد: زبان متصلب گذشته دیگر بر نسل امروز تأثیرگذار نیست. باید زبان اخلاق را که زیربنای فقه است، به‌عنوان زبان گفت‌وگو با نسل جدید برگزینیم؛ زبانی که از هنر و تجربه‌ زیسته‌ انسانی تغذیه می‌کند.

حجت الاسلام والمسلمین محلاتی در ادامه از تجهیز سالن کتابخانه پژوهشکده مجد به تازه‌ترین منابع اخلاق‌پژوهی بین‌رشته‌ای خبر داد و گفت: آثار روزآمد در حوزه‌های اخلاق و اقتصاد، اخلاق و سیاست، اخلاق و روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، تاریخ و الهیات فراهم شده تا زمینه‌ای برای بازخوانی تمدن اسلامی با زبان امروز فراهم شود.

وی با دعوت از حاضران برای بازدید از این مجموعه، تأکید کرد: مطالعه‌ این منابع می‌تواند به شاگردان و پژوهشگران کمک کند تا زبان مؤثر امروز را بیابند؛ زبانی که بتواند پیام اهل‌بیت(ع) را در دل نسل جدید بنشاند.

مدیر پژوهشکده مجد در پایان با تبریک میلاد امیرالمؤمنین علی(ع) و قدردانی از حضور علما و فرهیختگان، گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازگشت به اخلاق اهل‌بیت(ع) و بازسازی تمدن بر پایه‌ معارف ناب اسلامی هستیم. این فرصت تاریخی را نباید از دست داد.

