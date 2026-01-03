برگزاری برنامه هایی با محوریت فرزندآوری یک ضرورت است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، امروز همزمان با ولادت امیرالمؤمنین علی (ع)، گردهمایی خانوادههای امید با شعار «فرزند بیشتر، جمعیت جوانتر، زندگی بهتر» در شیراز برگزار شد.
این برنامه به همت مجمع جهادگران فارس و با همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهر شیراز شکل گرفت و ۸۰ خانواده جوان، عمدتاً والدین متولد دهههای شصت و هفتاد با بیش از سه فرزند، در آن حضور داشتند.
در این مراسم، برنامههای متنوع فرهنگی و شادی برای خانوادهها اجرا شد.
علیاصغر قاسمی، مسئول مجمع جهادگران فارس، در حاشیه این گردهمایی با اشاره به اهمیت خانواده در پایداری جامعه گفت: در شرایطی که دشمنان نظام اسلامی بنیان خانواده ایرانی را هدف قرار دادهاند و با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص خانوادهمحوری و جوانی جمعیت، برگزاری چنین برنامههایی یک ضرورت اجتماعی است.
وی افزود: مجمع جهادگران فارس با همکاری گروههای جهادی و استفاده از ظرفیت حمایتی دستگاههای مرتبط، تلاش دارد برنامههای خانوادهمحور را در سطح شهر شیراز توسعه دهد.
محمدحسن اسدی، شهردار شیراز نیز در این مراسم ضمن قدردانی از برگزارکنندگان، بر حمایت مجموعه شهرداری از سیاستهای مرتبط با قانون جوانی جمعیت تأکید کرد و گفت: شهرداری شیراز آمادگی دارد در چارچوب قوانین و مقررات، خدمات و تسهیلات لازم را به خانوادههای دارای سه فرزند و بیشتر ارائه دهد.
