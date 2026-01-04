به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محی‌الدین طاهری در جلسه جامعه روحانیت شیراز ضمن تبریک ولادت امیرالمومنین(ع) اظهار کرد: شهادت امیرالمومنین(ع) به دلیل عدل آن حضرت بود، اما متأسفانه از آن عدالتی که بنا بود در کشور جاری شود فاصله گرفته‌ایم. کسانی در این کشور خون مردم را می‌مکند و کسی نمی‌تواند حرفی بزند؛ اساس کشور را در دست گرفته‌اند و هر کاری که می‌خواهند انجام می‌دهند.

وی با اشاره به مشکلات معیشتی افزود: امروز شاهدیم که در فروشگاه‌ها حتی یک شیشه روغن پیدا نمی‌شود، اینها قدرتمندانی هستند که معیشت مردم رو دست گرفته اند، در اینجا دیگر مصلحت‌اندیشی پاسخگو نیست.

حجت الاسلام والمسلمین طاهری با انتقاد از وضعیت نظارت بر بازار گفت: اکنون لبنیات به دلیل افزایش ۷۰ درصدی قیمت از سبد خانوارها خارج شده است. هزینه نان و پنیر هم دیگر قابل تأمین نیست. مشکل اصلی این است که ناظرین باید اصلاح شوند .

وی خاطرنشان کرد: امیرالمومنین(ع) در نامه ۴۵ نهج‌البلاغه به صراحت بر عدالت و نظارت تأکید کرده‌اند. امروز باید پرسید چند نفر از مسئولان ما متخصص هستند؟ در موضوع ارز متخصصان هشدار دادند اما توجهی نشد. چرا با دزدی‌ها برخورد نمی‌شود؟ کارد به استخوان مردم رسیده است.

دبیر جامعه روحانیت شیراز افزود: وقتی با گرانی‌ها اینگونه برخورد می‌شود، مردم اعتراض می‌کنند و دشمن نیز از آب گل‌آلود ماهی می‌گیرد. عزتی که خداوند به ملت ایران داده در خارج از کشور کاملا مشهود است، اما در داخل کشور تورم و مشکلات معیشتی مردم را گرفتار کرده است.

