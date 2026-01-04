به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، آیتالله لطفالله دژکام، در دیدار دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور با اشاره به جایگاه کتاب در فرهنگ ایرانی ـ اسلامی اظهار داشت: ادیان الهی بر محور کتاب شکل گرفتهاند و در سنت دینی و فرهنگی ما نیز مساجد همواره کانون مطالعه و کتابخوانی بودهاند.
وی افزود: متأسفانه قرائت قرآن، نهجالبلاغه و صحیفه سجادیه در آمارهای رسمی کتابخوانی لحاظ نمیشود، در حالی که این متون دینی بخش جداییناپذیر از زندگی مردم هستند و باید در شاخصهای فرهنگی بازتعریف شوند.
امام جمعه شیراز با تأکید بر ضرورت احیای سنتهای اصیل مطالعه تصریح کرد: سنتهایی مانند شاهنامهخوانی و حافظخوانی باید دوباره در جامعه زنده شوند. نباید اجازه داد رسانههای نوین ما را از دورهمیهای کتابخوانی دور کنند. ملت ایران، ملتی کتابخوان است و این واقعیت باید در ارزیابیهای فرهنگی دیده شود.
آیتالله دژکام در پایان خدمات نهاد کتابخانههای عمومی کشور را ارزشمند دانست و خاطرنشان کرد: پایهریزی مطالعات فرهنگی باید بر مبنای سنتها و سرمایههای ملی و دینی کشور صورت گیرد.
.............................
پایان پیام
نظر شما