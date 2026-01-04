قدرت مادی غرب در مقابل اراده الهی ناچیز است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله عباس کعبی در یادداشتی، با استناد به آیات قرآن، قدرت مادی غرب و عملیات‌های نظامی اخیر آمریکا مانند آنچه در ونزوئلا رخ داد را در برابر اراده الهی ناچیز خواند.

وی با اشاره به شکست‌های تاریخی نیروهای ویژه آمریکایی (دلتا فورس)، تأکید کرد که رویکرد قرآنی، متکی بر توکل و عمل است.

آیت‌الله کعبی دو راهکار اساسی برای مقابله با «راهزنی مدرن» شامل ارتقای آمادگی دفاعی و شکستن محاصره تبلیغاتی دشمن را مطرح کرد:

در نظام محاسباتی مادی، قدرت در لوله تفنگ و برتری تکنولوژیک خلاصه می‌شود، اما در فرهنگ قرآنی، قدرت حقیقی تنها از آنِ خداوند است: «وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَیٰ أَمْرِهِ» (یوسف، ۲۱). اراده نهایی خدا همواره چیره است و هیچ طرح و نقشه‌ای، هرچند پیچیده، نمی‌تواند اراده الهی را ناکام بگذارد. در فرهنگ قرآنی، قدرت مادی هرچقدر هم که عظیم جلوه کند، در برابر اراده الهی و مقاومت مومنانه، «اوهن البیوت» (سست‌ترین خانه‌ها) است.

واحد عملیات ویژه ارتش آمریکا (Delta Force) که در سال ۱۹۷۷ با هدف عملیات‌های ضدتروریستی و نفوذ در عمق تشکیل شد، بیش از آنکه یک قدرت مطلق نظامی باشد، محصول صنعت روایت‌گری هالیوود است. آمریکا با بزرگ‌نمایی توان این نیرو، به دنبال درهم‌شکستن اراده ملت‌هاست تا پیش از شلیک اولین گلوله، روحیه مقاومت را سلب کند؛ مصداق بارز آیه: «إِنَّمَا ذَٰلِکُمُ الشَّیْطَانُ یُخَوِّفُ أَوْلِیَاءَهُ».

کارنامه دلتا فورس با شکست‌های سنگینی گره خورده است که هیمنه ادعایی آن را فروریخت؛ از واقعه‌ی طبس که در آن تجهیزاتشان زمین‌گیر شد و به تعبیر امام راحل(ره) شن‌ها مامور خدا بودند، تا خروج تحقیرآمیز از لبنان و نبرد خونین موگادیشو که در آن، تصاویر اجساد سربازان آمریکایی اسطوره «شکست‌ناپذیری» این نیرو را در چشم جهانیان باطل کرد.

عملیات بامداد ۳ ژانویه ۲۰۲۶ در ونزوئلا، که با بمباران زیرساخت‌ها، قطع برق و ربودن رئیس‌جمهور قانونی یک کشور همراه بود، فراتر از یک اقدام نظامی، نقض آشکار تمام قوانین بین‌المللی و بازگشت به عصر بربریت است. هدف این «راهزنی مدرن» به دستور ترامپ، چیزی جز سرقت منابع ملی (نفت، گاز و طلا) و تحقیر ملت‌های مستقل نیست.

اگرچه دشمن در محیط‌هایی که دچار شکاف داخلی هستند شانس «موفقیت تاکتیکی» دارد، اما طبق سنت‌های الهی، این پیروزی‌های ظاهری دوامی نخواهد داشت.

تاریخ انبیاء بهترین گواه بر آیه «أَخْذَ عَزِیزٍ مُقْتَدِرٍ» است. خداوند حاکم مطلقی است که از دل تهدید، گشایش می‌آفریند:

حضرت یوسف(ع): برادرانش او را به چاه انداختند تا حذف شود، اما همان چاه و زندان، مسیر رسیدن او به تخت عزت مصر شد.

حضرت موسی(ع): فرعون برای نابودی او نوزادان را کشت، اما اراده خدا موسی را در آغوش خودِ فرعون پرورش داد!

پیامبر اکرم(ص): در شب هجرت، دشمنان قصد جانش را کردند، اما همان تهدید، سرآغاز گسترش جهانی اسلام شد.

این سنت الهی نشان می‌دهد که حتی شکست‌های ظاهری یا پیروزی‌های موقت دشمن، در چارچوب حکمت خداوندی می‌تواند مقدمه پیروزی‌های بزرگ‌تر و بیداری ملت‌های مقاوم علیه «هیتلریسم نوین» باشد.

در مواجهه با این آرایش جنگی و رسانه‌ای، دو اقدام ضروری است:

ارتقای آمادگی همه‌جانبه

نباید از نظام اسباب و مسببات غافل شد. طبق آیه «وَأَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ»، ارتقای بازدارندگی دفاعی و نظامی در برابر هر احتمالی، یک تکلیف شرعی است.

شکستن محاصره تبلیغاتی

نباید مغلوب القائات غول‌های رسانه‌ای شد. دشمن تلاش می‌کند با بزرگ‌نمایی عملیات ونزوئلا، نظام محاسباتی ما را مختل کند.

دلتا فورس و شبکه‌های رسانه‌ای حامی آن، ابزار شیطان برای القای ترس هستند. اما همان‌گونه که طبس نشان داد، مقاومت مردمی و ایمان قلبی می‌تواند پیچیده‌ترین طرح‌های واشنگتن را به شکستی راهبردی تبدیل کند. آینده از آن ملت‌های مقاوم است، زیرا «انَّ مَعَ العُسرِ یُسرًا»؛ در دل هر سختی، گشایشی نهفته است که با تدبیر و توکل حاصل می‌شود.

بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی

با نشستن و تماشا کردن و به امید خطای دشمن ماندن کار پیش نمیرود؛ بایستی تلاش کرد، باید در میدان عمل حضور داشت، باید کار کرد، باید به خدا اعتماد کرد، باید مجاهدت کرد، باید به طور دائم طرّاحیِ متقابل کرد؛ این وظیفه‌ی مسئولین است. مؤلّفه‌های قدرت ملّی را باید افزایش داد که یکی‌ از آنها همین نیروهای مسلّح است و باید تولید قدرت کرد و این قدرت را در عمل هم بایستی نشان داد.۱۳۹۹/۱۱/۱۹

(لَا یَغُرَّنَّکَ تَقَلُّبُ الَّذِینَ کَفَرُوا فِی الْبِلَادِ (١٩٦)مَتَاعٌ قَلِیلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ) سوره نساء ایه ۱۹۷ _۱۹۶

