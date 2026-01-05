به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «گوستاوو پترو» رئیسجمهور کلمبیا، اقدام ایالات متحده آمریکا مبنی بر حمله نظامی به ونزوئلا را به شدت محکوم کرد و گفت: این کشور تنها قدرتی در جهان است که به پایتختی در آمریکای جنوبی حمله کرده و اقدامی انجام داده که حتی نتانیاهو، هیتلر، فرانکو یا سالازار نیز مرتکب آن نشدهاند.
وی تأکید کرد که بمباران پایتختی در آمریکای جنوبی توسط آمریکا، لکه ننگی هولناک است که نسلهای آینده قاره آمریکا هرگز آن را فراموش نخواهند کرد.
از سوی دیگر، دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا، گوستاوو پترو را به تولید کوکائین متهم کرد و احتمال اجرای عملیات نظامی علیه او را منتفی ندانست.
ترامپ در سخنانی اظهار داشت: «کلمبیا نیز بسیار بیمار است و تحت رهبری مردی بیمار اداره میشود که علاقهمند به تولید کوکائین و فروش آن به ایالات متحده است. این وضعیت طولانی نخواهد بود... بگذارید به شما بگویم، او آسیابها و کارخانههای کوکائین دارد.»
وی افزود که اجرای عملیات نظامی در کلمبیا مشابه آنچه در ونزوئلا رخ داد، بسیار خوب به نظر میرسد.
