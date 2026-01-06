به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) - ابنا - بعد شکست فشارها به مقاومت لبنان در پروژه آمریکایی - صهیونیستی خلع سلاح، منابع صهیونیستی اذعان کرده‌اند که حزب‌الله نه‌تنها توانسته نیروی انسانی خود را به سطح پیش از جنگ بازگرداند، بلکه اکنون با ده‌ها هزار رزمنده و صدها موشک قادر به هدف‌گیری قلب اراضی اشغالی، است.

طبق اعلام کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل، گزارش‌ها تأکید می‌کنند که حزب‌الله صدها موشک و راکت در اختیار دارد که قادرند به مناطق حساس رژیم صهیونیستی از جمله گوش دان در مرکز فلسطین اشغالی و نیز جنوب اراضی اشغالی برسند.

شب گذشته در ادامه نقض توافق آتش‌بس رژیم صهیونیستی با لبنان، این رژیم حملات هوایی خود به مناطق مختلف لبنان را آغاز کرد.

منابع خبری گزارش دادند صهیونیست‌ها شهرک «المناره» در منطقه «البقاع»‌ واقع در شرق لبنان را هدف قرار دادند.

جنگنده‌های اسرائیلی همچنین شهرک «انان» واقع در جنوب لبنان را بمباران کردند، و حملاتی هم به شهرک «عین التینه» در منطقه جنوب گزارش شده است.

همچنین شبکه «المنار» بامداد سه‌شنبه گزارش داد: «هواپیماهای جنگی دشمن به منطقه صنعتی سینیق، در جنوب صیدا، حمله کردند که تلفات و خسارات قابل توجهی به بار آورد.

