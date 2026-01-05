کشته شدن ۳۲ افسر کوبایی در حمله نظامی آمریکا به ونزوئلا

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دولت کوبا اعلام کرد که عملیات نظامی آمریکا در ونزوئلا به کشته شدن ۳۲ افسر کوبایی منجر شده است.
بر اساس بیانیهای که از تلویزیون رسمی کوبا پخش شد، افسران ارتش و پلیس کوبا در مأموریتی حضور داشتند که به درخواست دولت ونزوئلا توسط ارتش این کشور انجام میشد.
هنوز ماهیت دقیق مأموریت نیروهای کوبایی مشخص نشده است، اما کوبا متحد نزدیک دولت ونزوئلا محسوب میشود و پیشتر نیروهای نظامی و پلیسی برای کمک به این کشور اعزام کرده بود.
گفتنی است دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، نیز در گفتوگو با خبرنگاران در هواپیمای ریاستجمهوری هنگام بازگشت از فلوریدا به واشنگتن گفت: «شمار زیادی از کوباییها کشته شدند. مرگهای زیادی در آن سوی ماجرا رخ داد، اما در طرف ما هیچ تلفاتی وجود ندارد.»
