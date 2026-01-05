حملات گسترده رژیم صهیونیستی به مناطق مختلفی در جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع خبری امروز دوشنبه از حمله رژیم صهیونیستی به روستای عین التینه، در منطقه البقاع در شرق لبنان خبر داد.

به گزارش الجزیره، رسانه‌های اسرائیلی نیز اعلام کردند که ارتش حملات به جنوب لبنان را آغاز کرده است.

خبرنگار الجزیره تصریح کرد که رژیم صهیونیستی روستای انان در شهر جزین در جنوب لبنان را نیز هدف قرار داد.

او گفت که اسرائیل طی ۳ حمله روستاهای عین التینه و المناره در منطقه البقاع در شرق لبنان و انان در جنوب لبنان را هدف قرار داد.

ارتش رژیم صهیونیستی ادعا کرد که حمله به اهدافی از حماس و حزب الله در لبنان را آغاز کرده است.

خبرنگار الجزیره در ادامه از حمله اسرائیل به روستای کفرحتی در جنوب لبنان نیز خبر داد.

پیش از این ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرده بود که قصد دارد اهدافی را که ادعا می‌کند متعلق به حزب الله است، هدف قرار دهد.

