به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گزارش جدید پایگاه آماری «World Population Review» نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۵ میلادی، واتیکان با جمعیتی کاملا مسیحی در صدر فهرست مسیحی‌ترین کشورهای جهان قرار گرفته است.

بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی World Population Review در سال ۲۰۲۵ کشورهای متعددی با اکثریت قاطع مسیحی در نقاط مختلف جهان شناسایی شده‌اند. در این میان، واتیکان با ۱۰۰ درصد جمعیت مسیحی جایگاه نخست را به خود اختصاص داده است.

پس از واتیکان، تیمور شرقی با ۹۹٫۶ درصد ساموآی آمریکا با ۹۸٫۳ درصد رومانی با ۹۸ درصد و ارمنستان با ۹۷٫۹ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. این آمار نشان‌دهنده ریشه‌های عمیق تاریخی، فرهنگی و اجتماعی مسیحیت در این کشورها است.

نقشه آماری ارائه‌شده در این گزارش همچنین بیانگر آن است که بخش‌های گسترده‌ای از اروپا، قاره آمریکا و مناطق جنوبی آفریقا دارای بیشترین تراکم جمعیت مسیحی هستند در حالی که در بخش‌هایی از آسیا و خاورمیانه، سهم مسیحیان از کل جمعیت کمتر از ۲۰ درصد گزارش شده است.

نتایج این گزارش بیانگر تداوم نقش مسیحیت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ادیان جهان در ساختار جمعیتی بسیاری از کشورهاست. انتشار چنین داده‌هایی می‌تواند مبنایی برای تحلیل‌های فرهنگی، اجتماعی و دینی در سطح بین‌المللی باشد.

