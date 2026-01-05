به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت کشور آلمان اعلام کرد که شمار متقاضیان پناهندگی واردشده به این کشور در سال گذشته ۵۱ درصد نسبت به سال ۲۰۲۴ میلادی و ۶۶ درصد نسبت به سال ۲۰۲۳ میلادی، کاهش یافته است. همچنین از اخراج ده‌ها هزار نفر خبر داد که نسبت به سال ۲۰۲۴ میلادی افزایشی ۲۰ درصدی داشته است.

«الکساندر دوبرینت» وزیر کشور آلمان، این کاهش را به تغییر سیاست‌های مهاجرتی دولت نسبت داد؛ در حالی که کمیسیون اروپا از ثبت رکوردی تازه در تعداد اخراج‌ها در سطح اتحادیه اروپا خبر داده بود.

تعداد درخواست‌های پناهندگی در آلمان سال گذشته بیش از ۱۱۶ هزار مورد کاهش یافت و به ۱۱۳ هزار و ۲۳۶ درخواست رسید؛ در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۴ میلادی، ۲۲۹ هزار و ۷۵۱ و در سال ۲۰۲۳ میلادی، ۳۲۹ هزار و ۱۲۰ درخواست بود. در سال اوج بحران پناهندگی ۲۰۱۶، شمار درخواست‌ها به ۷۲۲ هزار و ۳۷۰ مورد رسید. بسیاری از آوارگان — به‌ویژه از سوریه که درگیر جنگ داخلی بود — به دلیل فشار شدید بر اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان پس از موج پناهندگی سال ۲۰۱۵ میلادی، تنها با تأخیر موفق به ثبت درخواست شدند. در آن زمان، بیش از ۶۰ درصد متقاضیان موفق به دریافت حمایت شدند. در سال‌های بعد، تعداد درخواست‌ها به حدود ۱۰۲ هزار و ۵۸۱ مورد در سال ۲۰۲۰ کاهش یافت و سپس به‌طور موقت دوباره افزایش پیدا کرد.

از دیگر دلایل کاهش درخواست‌های پناهندگی می‌توان به اعمال کنترل مرزی آلمان از اکتبر سال ۲۰۲۳ میلادی به دستور «نانسی فیزر» وزیر کشور پیشین آلمان، همچنین پایان حکومت بشار اسد در ۸ دسامبر ۲۰۲۴ و سخت‌تر شدن سیاست‌های مهاجرتی در ایتالیا اشاره کرد.

دوبرینت تأکید کرد: کاهش شمار متقاضیان پناهندگی نتیجه مستقیم تغییر سیاست مهاجرتی دولت آلمان می‌باشد که اکنون ثمر داده است. آلمان پیام روشنی درباره تغییر رویکرد مهاجرتی به اروپا و جهان فرستاده است.

وی افزود که این تغییرات شامل تعلیق روند پیوستن خانواده‌ها و پایان دادن به آنچه تابعیت سریع نامیده می‌شد نیز بوده است.

